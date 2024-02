AXA présente de nouveaux objectifs financiers plus ambitieux d’ici à 2026

AXA veut séduire ses actionnaires et devenir la valeur de rendement incontournable d'un portefeuille lambda, comme c'est souvent le cas d'ailleurs des grands groupes d'assurance mondiaux. Le moment est porteur, la hausse des taux améliore les résultats financiers et la solvabilité des assureurs.

Dans son nouveau plan stratégique 2024-2026, l'assureur prévoit ainsi un taux de distribution de 75% de ses résultats aux actionnaires, dont 60% sous la forme de dividendes. C'est mieux que les années précédentes.

Mais le groupe mise sur la régularité de ses résultats opérationnels pour convaincre, malgré la volatilité des marchés et le coût croissant des catastrophes naturelles, éternelle épée de Damoclès. Un coût qui est brutalement passé en Europe, rappelle le directeur financier d'AXA, Alban De Mailly Nesle lors de la présentation des résultats 2023, « de deux points de base sur les primes au premier semestre 2023 à neuf points de base au second semestre ».

Intégration réussie

« Nos résultats sont tout à fait en ligne avec nos objectifs (du précédent plan stratégique, NDLR) et si nous devions citer deux entreprises absolument clé dans ces résultats, ce sont clairement AXA France et AXA XL », commente Thomas Buberl, directeur général d'AXA. « Le résultat opérationnel d'AXA XL approche les deux milliards d'euros et j'espère qu'il n'y a plus d'interrogations autour de cette acquisition. L'intégration d'AXA XL est réussie. », a-t-il poursuivi. L'acquisition en 2018 du groupe XL, spécialisé dans l'assurance des grands risques, a été la grande opération stratégique menée par Thomas Buberl, nommé à la tête de l'assureur en 2016, et sans doute aussi la plus critiquée par les analystes financiers.

« Nous avons créé une nouvelle AXA, un modèle très particulier qui ne peut pas vraiment se comparer avec nos concurrents », avance le directeur général, avec la moitié du chiffre d'affaires réalisée auprès des entreprises, ce qui fait du groupe le premier assureur mondial des entreprises, et l'autre moitié réalisé auprès des particuliers. « Nous allons donc, dans la prochaine phase, accélérer la croissance organique », ajoute le dirigeant.

Évolution et non pas révolution

Les objectifs du nouveau plan sont donc revus sensiblement à la hausse par rapport aux objectifs du précédent plan, à savoir une croissance du résultat opérationnel de 6 à 8 % par an, une rentabilité de 14 à 16% et une remontée de trésorerie de plus de 21 milliards d'euros. L'ambition (et non l'objectif) est de réaliser une croissance du chiffre d'affaires de 5 % par an.

« Le point de départ est excellent... Ce plan stratégique est donc une évolution et non une révolution », précise Frédéric de Courtois, directeur général adjoint du groupe. A priori, il ne faut donc pas s'attendre à des coups d'éclats, de nouvelles acquisitions stratégiques - ni a contrario de cession d'actifs - ou de nouveaux territoires à conquérir.

Il s'agit de faire plus et mieux là où se trouve le groupe. Un plan d'investissement de deux milliards d'euros sera déployé en trois ans, notamment sur les nouvelles technologies autour de la donnée, les réseaux de distribution seront musclés, notamment en France, et les nouveaux marchés explorés, comme le risque cyber, mais aussi la prévoyance et la santé pour les PME, ou bien la couverture dommages pour les ETI (entreprises de taille intermédiaire).

Le tout avec une certaine aisance financière : « nous générons beaucoup de solvabilité chaque année », souligne le directeur financier. Sans fixer de nouvel objectif de ratio de solvabilité, le groupe se trouve « très heureux » d'être au niveau actuel, soit un ratio de solvabilité de 227%... pour un objectif de 190%. Bref, pas question de « rendre l'excédent » aux actionnaires...