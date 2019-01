Explosion rue de Trévise : les assureurs annoncent des mesures exceptionnelles

A catastrophe exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Quatre jours après la violente explosion survenue rue de Trévise, dans le IXème arrondissement de Paris, qui a fait quatre morts et 66 blessés, les assureurs ont annoncé une série de gestes en faveur des victimes, des « mesures exceptionnelles » explique ce mercredi 16 janvier dans la soirée la Fédération française de l'assurance (FFA).

Les assureurs s'engagent à « prendre en charge les frais de relogement de leurs assurés dont le logement est aujourd'hui inhabitable ou inaccessible, pendant une durée minimale de deux mois sur justificatif » en précisant « quelles que soient les garanties prévues dans leur contrat », à « verser une avance immédiate aux assurés pour faire face à leurs besoins urgents », et à « accepter les déclarations au-delà des délais contractuels et faire preuve de compréhension quant aux moyens d'attester des dommages », les déclarations pouvant être faites par téléphone, en ligne, ou par courrier simple.

« Cette catastrophe intervenue au cœur de Paris nous touche tous. La profession sera pleinement solidaire pour faciliter les démarches des sinistrés et les indemniser le plus rapidement possible » a promis Bernard Spitz, le président de la FFA, dans le communiqué.

Neuf immeubles inhabitables, cent personnes concernées

Les assureurs soulignent que « tous les contrats couvrant les logements ou les commerces prévoient la prise en charge des dommages matériels consécutifs à une explosion. »

La Mairie de Paris a annoncé ce mercredi soir que neuf immeubles sont jugés inhabitables dans le quartier de la rue de Trévise, à la suite de l'explosion survenue samedi 12 janvier, qui serait due à une fuite de gaz : six immeubles sont « soumis à un arrêté municipal d'interdiction d'occuper [et] nécessiteront de très lourds travaux de remise en état, d'une durée de plusieurs mois, avant de pouvoir être à nouveau habités », trois autres mitoyens « en relatif bon état » font l'objet d'un arrêté temporaire d'inoccupation et nécessiteront plusieurs semaines de travaux de mise en sécurité.

Ces mesures concernent « environ cent personnes » qui « bénéficieront toutes d'un accompagnement dans leur relogement » a précisé la municipalité dans un communiqué.