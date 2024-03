Réassurance : les bons résultats de SCOR sont salués en Bourse

C'est un envol : le titre SCOR gagne en Bourse près de 10 % en matinée mercredi à la suite de la publication des résultats du sixième réassureur mondial. Et ils sont bons, comme d'ailleurs tous les résultats publiés par les grands réassureurs de la planète. Ces derniers bénéficient à la fois de la hausse des taux d'intérêt qui dope leurs résultats financiers et de la forte hausse des prix de la réassurance (accompagnée par une hausse des franchises), négociée lors des renouvellements des contrats pour 2023.

Ainsi, SCOR retrouve le chemin des profits avec un résultat net de 812 millions d'euros en 2023, « un record », précise le communiqué, contre une perte de 301 millions d'euros en 2022. Ce qui permet au réassureur de proposer un dividende de 1,8 euro, contre 1,4 euro l'an dernier.

Lors de la présentation de son plan stratégique en septembre dernier, SCOR avait indiqué souhaiter appliquer une politique plus généreuse de distribution aux actionnaires, en privilégiant le dividende. Et ce, à l'image de ce que pratiquent déjà ses principaux concurrents, comme Swiss Re, Munich Re ou Hannover Re.

Recoller au peloton de tête

C'est toute la stratégie du groupe de tenter de profiter d'un environnement exceptionnellement favorable pour réduire sa décote historique par rapport aux autres grands acteurs européens cotés. Sur 5 ans, SCOR a ainsi perdu 25 % de sa capitalisation alors que Munich Re a gagné 110% sur la période, Hanover Re près de 90% et Swiss Re 10 %.

D'où l'objectif de faire progresser la valeur économique du groupe d'au moins 9 % par an jusqu'en 2026, en optimisant l'allocation du capital. Cette valeur économique est de 9,2 milliards d'euros en 2023 (selon les nouvelles normes comptables), en hausse de 3 %, soit 51 euros par action (ce qui fait ressortir une décote boursière de l'ordre de 40%).

« Notre ambition est de continuer à croître dans les lignes d'activité cibles, à l'image de ce nous avons fait lors des renouvellements du 1er janvier 2024 », commente Thierry Léger, directeur général, qui a pris la direction du groupe en mai 2023, quelques semaines avant le décès de Denis Kessler, le dirigeant emblématique du SCOR pendant 20 ans.

Lors des renouvellements de contrats au 1er janvier, SCOR a signé une belle moisson de contrats pour un chiffre d'affaires en hausse de 14% (soit 6,2 milliards de primes), alors qu'il avait réduit son volume d'affaires de 12 % un an plus tôt. L'heure n'est donc plus au repli pour doper la marge de solvabilité mais bien à la conquête.