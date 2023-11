Réassurance : Scor confirme son redressement au troisième trimestre

Le quatrième réassureur mondial profite de l’amélioration des conditions du marché de la réassurance pour retrouver, au troisième trimestre, les profits avec un résultat net de 147 millions d’euros, contre une perte de 270 millions d’euros un an plus tôt. Ce résultat est toutefois inférieur aux attentes des analystes financiers et le cours de l’action a décroché de 9 % en Bourse en matinée.