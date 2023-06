Denis Kessler : disparition d’une figure iconoclaste du capitalisme français

Président du réassureur Scor, et ancien vice-président du Medef, Denis Kessler est mort à l’âge de 71 ans. Figure de la réassurance depuis vingt ans, cet économiste, érudit et haut en couleurs, aura marqué de ses idées libérales tous les grands débats économiques et sociaux en France des années 1990 lorsque la gauche était au pouvoir.