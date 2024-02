Banque : Nicolas Théry quitte ses fonctions de président du Crédit Mutuel

Nicolas Théry aime bien faire autrement. Le président du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale (14 fédérations de Crédit Mutuel et CIC), président également de la Confédération nationale de Crédit Mutuel, organe central du groupe bancaire mutualiste, annonce sa décision de quitter toutes ses fonctions en avril prochain à seulement 58 ans.

Réélu à la tête de l'Alliance, dont le siège est à Strasbourg, en 2022, son mandat courait pourtant jusqu'en 2025. Il laisse donc sa place à son directeur général, Daniel Baal, qui doit également prendre la présidence de la Confédération nationale, sous réserve du feu vert des instances de gouvernance.

Dans un entretien accordé au Figaro, le dirigeant explique qu'il a pris sa décision en début d'année, même s'«il y a quelque temps que cela me trottait dans la tête ». Et de considérer « qu'un cycle se terminait ». Le bilan de ce jeune patron, plutôt classé à gauche - ce qui est assez rare dans le monde bancaire - et proche du syndicat réformiste la CFDT, est - plutôt flatteur.

Une fibre sociale

En dix ans, il a consolidé le pouvoir du Crédit Mutuel Alliance en intégrant de nouvelles fédérations. Il a surtout réussi, au prix d'un combat sans merci, à stopper les velléités d'indépendance du groupe breton Crédit Mutuel Arkéa et à signer une paix des braves avec le nouveau patron de ce bastion de l'Ouest, Julien Carmona.

Enfin, il a imposé l'idée d'une banque socialement responsable en adoptant le statut d'entreprise à mission et en mettant en place un dividende social, qui représente chaque 15% de son résultat net (et 15% au partage de la valeur). C'est loin d'être symbolique. Le groupe prévoit en effet quelque 16,5 milliards d'euros de résultat net cumulé entre 2024 et 2027. Car le groupe est également un modèle de rentabilité, avec une rentabilité des actifs de 0,5 % et un coefficient d'exploitation (charges sur revenus) de 52%, une performance pour une banque française.

Malgré tout, Nicolas Théry a décidé de prendre un peu de recul. Il reste néanmoins salarié du groupe et sera conseiller de Daniel Baal. Nicolas Théry est ainsi une sorte de contre-exemple de son (illustre) prédécesseur, Michel Lucas, qui était resté dix-huit années aux manettes.