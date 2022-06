BNP Paribas lorgnerait sur la banque néerlandaise ABN Amro

BNP Paribas, première banque française, s'intéresserait à la banque ABN Amro, l'une des trois grandes banques des Pays-Bas, détenue à 56% par l'Etat néerlandais. L'agence d'informations financières Bloomberg, qui cite des sources non identifiées, précise que la première banque française a récemment pris contact avec le gouvernement néerlandais mais que celui-ci n'étudie pas sérieusement sa proposition pour l'instant. ABN Amro est contrôlée par l'Etat néerlandais depuis son sauvetage pendant la crise financière.

Cette information a fait réagir les marchés vendredi qui se sont emballés pour la banque néerlandaise. Le titre de la banque néerlandaise a pris jusqu'à 18,4% en séance, provoquant une brève suspension du titre à la Bourse d'Amsterdam. Il gagnait encore 10,18% vers 15h15, tandis qu'à Paris, BNP Paribas prenait 1,24% dans le même temps.

Mais dans l'immédiat, le gouvernement néerlandais ne donnera pas suite, d'après Reuters. BNP ne serait pas engagée dans un « processus » d'acquisition de sa rivale néerlandais et une telle opération ne correspondrait pas à sa stratégie, selon l'agence de presse. Dans un communiqué, le ministère néerlandais des Finances dit avoir sollicité les conseils de NLFI, l'agence qui détient les participations gouvernementales, sur « la vente d'autres titres ABN Amro » sans pour autant, lui non plus, commenter les informations divulguées par Bloomberg.

Banque sauvée en 2008

Depuis son sauvetage en 2008 par l'Etat néerlandais, ABN Amro a recentré ses activités sur son marché domestique, supprimant au passage des milliers d'emplois. Fin 2021, la banque n'employait plus que 20.000 salariés à plein temps. Partiellement privatisée en 2015, la banque est toujours détenue en majorité par l'Etat qui ne fait pas mystère de sa volonté de s'en désengager progressivement. Il n'a toutefois pas mis d'action ABN Amro sur le marché depuis septembre 2017. Amro avait annoncé en 2020 qu'elle allait mettre un terme à toutes ses activités de financement des matières premières après avoir affiché une perte de plusieurs millions d'euros.

Que penser de cette rumeur de rachat ? D'après un analyste financier interrogé par Cercle Finance, le fait que l'Etat néerlandais ne souhaiterait pas céder le contrôle du groupe bancaire, privilégiant plutôt le scénario de cessions de titres ciblées, un tel schéma n'est pas de nature à intéresser BNP Paribas, qui préférerait acquérir l'intégralité des actions dans le cadre d'une offre d'achat. Ce courtier juge qu'il serait surprenant que le géant français se lance dans une opération d'une telle envergure, même si la cession de sa filiale américaine Bank of the West pourrait lui en donner les moyens.

Ce n'est pas la première fois que la banque ABN Amro est présentée comme une cible éventuelle : en 2016, des informations de presse avaient évoqué un intérêt potentiel de la banque suédoise Nordea pour la banque des Pays-Bas, sans qu'aucune transaction ne se matérialise.

(Avec Reuters et Cercle Finance)