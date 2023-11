Chez les ultra-riches, mieux vaut hériter que travailler

Les années de la mondialisation, de la tech et de l'immobilier roi ont vu l'émergence d'une nouvelle vague de milliardaires, plus jeunes, plus cosmopolites, plus entreprenants. C'est désormais une époque révolue. Selon le rapport annuel d'UBS - UBS Billionaire Ambitions Report 2023 - sur les plus fortunés de la planète, les milliardaires qui ont accumulé plus de richesses en 2023 l'ont fait en majorité par héritage et non plus en créant ou en développant des entreprises. Une situation inédite, du moins depuis les huit précédentes éditions de ce rapport.

Une situation qui devrait même se développer dans les vingt prochaines années à la faveur d'un mouvement massif de transfert de patrimoine. Dans le détail, l'étude analyse le profil de 137 personnes devenues milliardaires entre avril 2023 et avril 2023, dont 53 uniquement par héritage. Ces héritiers ont ainsi accumulé 150,8 milliards de dollars, soit un montant supérieur au patrimoine gagné par les 84 nouveaux milliardaires à la force de leur entreprise (140,7 milliards de dollars).

Au total, le nombre de milliardaires s'est accru de 7% au niveau mondial sur la période, à 2.544 personnes, pour un patrimoine en hausse de 9 % à... 12.000 milliards de dollars. Et cette fois-ci, c'est la zone Europe Moyen-Orient-Afrique qui a le plus profité de cet accroissement de milliardaires, et non plus l'Asie. Le marasme chinois et la reprise en main des entreprises par les autorités commencent à se faire sentir sur les patrimoines.

5.200 milliards de transfert de patrimoine

La chute des marchés et des valorisations, l'assèchement des introductions en Bourse en 2022 et au début de l'année 2023, peut expliquer en partie la montée en puissance des héritiers, nombre d'entrepreneurs n'ayant pu, ou voulu, monétiser la valeur de leur entreprise. Mais la banque souligne une tendance de fond, avec des « héritiers qui sont en train de gagner en proéminence », constate Benjamin Cavalli, directeur des clients stratégiques chez UBS Global Wealth Management.

« Plus d'un millier de milliardaires vont transmettre environ 5.200 milliards de dollars à leurs enfants dans les 20 à 30 prochaines années », précise-t-il. Un chiffre obtenu en additionnant la fortune des milliardaires âgés de 70 ans ou plus.

Comme le rappelle l'étude, chaque génération a sa propre vision de l'héritage. 68% des milliardaires interrogés ayant hérité d'un patrimoine ont déclaré qu'ils visaient à perpétuer ce que leurs parents ont fait professionnellement. Et 60% des héritiers souhaitent à leur tour transmettre leur patrimoine à leurs enfants, mais seulement 32% prévoient de continuer à suivre les objectifs philanthropiques prédéfinis par leurs parents.

Nous sommes encore loin des principes du « The Giving Pledge », un mouvement popularisé aux Etats-Unis (mais qui a du mal à convaincre en Europe et particulièrement en France) par Warren Buffet et Melinda et Bill Gates. Pour rappel, il encourage les personnes les plus fortunées à donner l'essentiel de leur fortune à des œuvres caritatives. Warren Buffet a promis de consacrer plus de 99% de sa fortune à la philanthropie, en soulignant que « la société avait besoin de son argent, pas moi ».

