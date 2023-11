Crédit Agricole SA dépasse les attentes au troisième trimestre

La structure cotée du groupe bancaire mutualiste a publié de bons résultats au troisième, grâce à des éléments exceptionnels mais aussi à une stratégie de croissance externe et de partenariat plus volontariste. Crédit Agricole SA a gagné 20 % en un an en Bourse pour devenir la banque française la mieux valorisée, devant BNP Paribas et Société Générale.