Le Crédit Agricole pousse les feux dans le financement automobile

Les voitures sont de plus en plus chères, et les banques l'ont bien compris. Afin de pouvoir répondre à la demande croissante de véhicules électriques liée à la réglementation européenne, les financements en location sont en forte hausse. Selon les chiffres de AAA publiés cette semaine, les solutions locatives, tous véhicules confondues, représentent 53 % des ventes en août (31 % pour les locations avec option d'achat et 22 % pour les locations longue durée), contre 47 % pour les achats.

Surfant sur ces possibilités, les banques étendent leurs solutions sur la mobilité. Après la Société Générale et sa filiale ALD Automotive et BNP Paribas avec Arval, le groupe Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) a annoncé, en mars dernier, la création d'une offre complète de leasing en partenariat avec Stellantis baptisé Leasys. L'objectif est de posséder un parc automobile d'un million de véhicules d'ici à 2026. Les deux groupes ont d'ores et déjà atteint 850.000 unités à l'heure actuelle et se positionne dans le top 3 des acteurs du marché de la location longue durée en Europe.

Le Crédit Agricole propose également une multitude de solutions de financement de véhicules, du crédit d'achat à la location de courte durée, grâce à l'acquisition de 100 % du chiffre d'affaires de FCA Bank en avril dernier qui comprend une filiale de location courte durée Drivalia. FCA Bank était jusqu'alors une co-entreprise avec Stellantis. « Pour résumer, vous pouvez désormais louer votre véhicule entre une minute et cinq ans ou bien l'acheter sous crédit », se réjouit Stéphane Priami, le directeur général de CA Consumer Finance pour La Tribune. L'objectif initial était d'atteindre les 10 milliards d'euros d'encours en 2026 pour la branche mobilité, le groupe est déjà à 24 milliards cette année. En outre, il manquait un dernier pilier à la société : les services.

Investir le marché de la livraison

Or, c'est le nouvel eldorado des entreprises de mobilité. Les services (assurances, livraison de véhicule, maintenance...) devraient représenter plus de 30 % de la rentabilité de l'activité automobile-mobilité de CACF d'ici 2026. La banque a annoncé aujourd'hui quelques-uns de ces projets et souhaite, d'ici trois ans, proposer plus de 20 services automobiles.

Pour se différencier de ce milieu très concurrentiel, le Crédit Agricole annonce ainsi la prise de participation à hauteur de 65 % du capital de la société Hiflow, devenant ainsi l'actionnaire majoritaire. L'entreprise réalise la livraison à domicile de plus de 12.000 voitures achetées ou louées par mois.

« Aujourd'hui, pour louer un véhicule sur de la courte durée, il faut aller dans des aéroports ou dans des gares. Désormais, il sera possible d'avoir le véhicule chez soi directement. Pour nous, c'est un élément de profitabilité très important », avance Stephane Priami.

Pour l'entreprise Hiflow, cet investissement permettra de bénéficier du portefeuille du groupe Crédit Agricole, mais aussi du développement de leur service dans 10 pays européens d'ici 2026. Pour l'heure, la société officie en France, en Belgique et en Espagne.

Se renforcer sur la maintenance et les garanties

La banque a également annoncé une co-entreprise avec Opteven, l'entreprise d'assurances spécialisée dans l'automobile, afin de proposer une offre d'extension de garanties et de contrats de maintenance lors de la location ou de l'achat des véhicules. En délivrant ces services, les banques viennent directement en concurrence avec les constructeurs automobiles qui tentent aussi de faire des profits sur ce secteur. Mais le rapport de force est légèrement en défaveur des constructeurs, qui doivent gérer de leur côté la transition entière de leur industrie vers l'électrique.

Autre menace sur ce secteur : les réseaux de distribution. Les concessionnaires se regroupent et deviennent de plus en plus importants et indépendants. Bientôt, ils pourraient également arriver sur le secteur des services également.

Reste à savoir si les banques, qui financent en grande partie les flottes professionnelles, pourront percer davantage dans le milieu du véhicule pour particulier. Le leasing social à 100 euros, promis par le gouvernement et mis en place en 2024 pourrait les y aider. En effet, plusieurs banques ont déjà commencé à proposer des offres autour de 100 euros, aidées par leur offre de véhicules chinois dans leur flotte. La mise en lumière de ce financement auprès des particuliers pourrait être de bonne augure pour ces géants de la finance.