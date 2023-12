Épargne : le Livret A continue de patiner, le LEP fait le plein

Une frontière se confirme au sein même de l'épargne réglementée. Les encours du Livret A et du LDDS sont restés stables au mois de novembre, traditionnellement peu porteur en termes d'épargne. A l'inverse, les Livrets d'épargne populaire (LEP), eux, se sont étoffés : +2,8 milliards d'euros. Et pour cause, il bénéficie d'un taux bien plus avantageux, à 6%. En outre, son plafond est désormais fixé à 10.000 euros, depuis le 1er octobre dernier, contre 7.700 euros auparavant.

Dans le détail, les retraits sur les Livrets A et les Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) ont dépassé les dépôts d'environ 70 millions d'euros, selon les chiffres partagés jeudi par la Caisse des dépôts (CDC). Un chiffre notable, mais qu'il convient de nuancer. De fait, le mois de novembre est, de tradition, plutôt maigre pour l'épargne des Français - dépenses de fêtes d'année obligent -, hormis les années exceptionnelles de 2012 et 2020.

Ces dernières avaient été marquées par un relèvement du plafond du Livret A et d'un ralentissement massif des dépenses à cause du Covid-19. Les Livrets A et LDDS ont ainsi grossi de 36,9 milliards d'euros depuis le début d'année, pour atteindre un encours total de 546,6 milliards d'euros.

Les ménages « ont tendance à accroître leurs dépenses de consommation après les avoir réduites au cours du premier semestre », acquiesce Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne, à travers par exemple les achats de cadeaux de Noël lors du « Black Friday » le 24 novembre.

Le fonds euros à la peine

L'encours des LEP, cousin du Livret A réservé aux plus modestes, s'est quant à lui étoffé de 2,8 milliards d'euros, pour atteindre 66,6 milliards d'euros, un record. Porté par un taux de rémunération de 6% net depuis le 1er février (sans impôts ni prélèvement sociaux), ce produit d'épargne réglementée fait le plein cette année, avec près de 18,7 milliards d'euros engrangés depuis janvier. Il a connu un coup d'accélérateur depuis le mois d'octobre à la faveur d'un relèvement de plafond.

De son côté, le produit concurrent au capital garanti de l'assurance-vie, le fonds en euros, fait grise mine. Sur les dix premiers mois de l'année, son encours a dégonflé de plus de 25 milliards d'euros. A 3% net, les livrets A sont bien mieux rémunérés que les fonds euros de l'assurance vie, de l'ordre de 1,59% net de frais et de prélèvements sociaux, selon les calculs du site d'information sur l'assurance vie, Good value for money.

Mais assureurs et banquiers vont essayer de prendre leur revanche l'an prochain. En amont des traditionnelles annonces de taux servis par les fonds euros en janvier, la banque privée Milleis, ex-Barclays France, a annoncé le 18 décembre un taux de 2,75% pour son fonds en euros.

Le taux du PEL à 2,25% au 1er janvier 2024 Le taux de rémunération des nouveaux plans d'épargne logement (PEL) signés à partir du début de l'année prochaine sera de 2,25%, contre 2% actuellement. Le PEL est un produit hybride. Pour rappel, il sert à constituer une épargne destinée à l'achat d'un bien immobilier ou à la réalisation de travaux, puis au financement de ce projet. Il affiche ainsi deux taux : un premier définissant la rémunération de l'épargne qui y est déposée (2% brut cette année, 2,25% donc à partir de l'an prochain) et un second bloquant un taux d'emprunt, de 1,20 point supérieur, à 3,45% donc. A fin 2022, le nombre de PEL s'élevait à 11,3 millions, selon les données de la Banque de France, pour un encours total de 288 milliards d'euros. Le nouveau taux ne concernera que les PEL ouverts en 2024. Contrairement à ceux d'autres produits réglementés comme le Livret A, les taux d'un PEL restent en effet ceux en vigueur le jour de la signature, permettant au détenteur de « bloquer » un taux pour les 15 années à venir. Le périmètre des plans épargne logement (PEL) a sensiblement évolué cette année, avec un élargissement au financement des travaux de rénovation énergétique des bâtiments.

(Avec AFP)