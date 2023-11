Épargne : le Livret A se tasse, le LEP décolle

La lune de miel entre le Livret A et les Français touche peut-être à sa fin : le fameux support, dont le taux de rémunération a été plafonné à 3 % jusqu'en janvier 2025, a subi une décollecte en octobre de 3,7 milliards d'euros, ce qui porte la collecte entre le début de l'année et fin octobre à un total de 27 milliards d'euros, soit un montant équivalent à la collecte de 2022.

Déjà, en septembre, la collecte a singulièrement freiné pour atteindre « un modeste » 450 millions d'euros (contre plus de 2 milliards en juillet et août). Les derniers mois de l'année sont cependant en général moins porteurs pour l'épargne. Le Cercle de l'Épargne souligne même qu'il y a toujours une décollecte au mois d'octobre, du moins depuis dix ans. Ceci étant dit, « les résultats du mois s'inscrivent dans un processus de normalisation du Livret A », précise Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.

Avec le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), la décollecte atteint 4,4 milliards en octobre, mais la collecte cumulée depuis janvier des deux livrets frôle les 37 milliards d'euros, dépassant ainsi le pic de 2020 (35 milliards), sans dépasser toutefois le record de 2012 (49,1 milliards). Les encours s'élèvent à 546,7 milliards d'euros.

En revanche, le Livret d'épargne populaire, reboosté par le gouvernement avec un taux de 6% (plus élevé que la stricte application de la formule de calcul par la Banque de France, soit 5,6%) et un plafond qui a été relevé à 10.000 euros en juillet contre 7.700 euros auparavant, a vu sa collecte bondir à 4,8 milliards d'euros sur le mois d'octobre, soit 15,9 milliards depuis le début de l'année. C'est pratiquement deux fois plus que sur l'ensemble de l'année 2022 (8,3 milliards), et bien évidemment, bien plus que les années précédentes qui étaient en décollecte depuis...2009.

11 milliards de collecte sur un an

C'est donc bien une inversion de tendance complète qui s'opère en faveur de ce livret destiné aux épargnants les plus modestes. Toutefois, le taux de ce livret, qui n'est pas gelé contrairement aux deux autres livrets, devrait baisser l'an prochain compte tenu du mouvement de désinflation. Il pourrait ainsi tomber autour de 4,5%, ce qui reste plus élevé que les taux du Livret A et du LDDS. Mais la décision reviendra au final au gouvernement, qui souhaite toujours un coup de pouce à cette épargne populaire.

Pour l'heure, le livret connaît un vrai succès, avec une collecte cumulée de 11 milliards d'euros entre août 2022 et août 2023, alors que la barre des dix millions de LEP a été franchie en août dernier, ce qui rend à portée de main l'objectif fixé par le gouvernement de 12,5 millions de livrets à l'horizon de l'été 2024. « Une nouvelle dynamique s'est enclenchée », reconnaît la Banque de France dans une note publiée en octobre. Un certain nombre d'initiatives ont été prises depuis 2021, notamment dans la simplification des conditions d'ouverture du livret, mais c'est surtout le taux supérieur à celui de l'inflation et le relèvement du plafond (la moitié des LEP avaient leur plafond en 2022 contre 10 % des livret A) qui ont été déterminant.

Les banques ont joué également un rôle, notamment dans leur communication en ligne pour informer leurs clients (ce qu'elles ne faisaient pas forcément auparavant lorsque le LEP était moins attractif). Selon la Direction générale des Finances publiques, quelque 18,6 millions de Français sont éligibles au LEP (sur des critères de revenus et non de patrimoine), ce qui se traduit par un taux de détention de 54 % de la population éligible. D'où les marges de progression encore possibles.

L'intérêt de ce livret est non seulement de donner une protection aux plus défavorisés face à l'inflation mais aussi de permettre aux femmes et aux personnes âgées d'accéder à un produit d'épargne. D'ailleurs ces catégories sont sur-représentées dans la détention d'un LEP. Des efforts sont en revanche à faire à l'égard des jeunes de moins de 25 ans qui représentent moins de 2,5 % des LEP.