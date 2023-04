Finances personnelles : Acorns s’empare de la « banque des ados » GoHenry

La consolidation est le maître-mot de l'univers de la fintech en cette période de hausses des taux. Ainsi, le « roi de l'arrondi », celui qui a popularisé le micro-investissement aux Etats-Unis, le groupe Acorns, vient d'annoncer le rachat de la fintech britannique GoHenry, spécialisée dans la gestion de l'argent pour les enfants et les adolescents. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Le rachat porte à la fois sur GoHenry et sa filiale européenne Pixpay, fondée en France en 2019 et rachetée par la startup britannique durant l'été 2022. Au total, les deux combinés revendiquent quelque deux millions d'abonnés actifs. Lancé en 2012, GoHenry propose à ses jeunes clients de 6 à 18 ans une carte de débit prépayée et une application mobile d'éducation financière qui peut être co-pilotée par les parents. GoHenry est présent au Royaume-Uni et aux Etats-Unis alors que Pixpay se développe en France, en Espagne et depuis février dernier, en Italie.

Acteur mondial de la finance familiale

GoHenry avait levé en septembre 2022 quelque 55 millions de dollars pour consolider son développement et construire un leader mondial dans le domaine de la finance familiale. Sa valorisation était alors évaluée entre 250 millions et 500 millions de dollars. Mais les valorisations ont énormément chuté des derniers mois, avec la montée des taux d'intérêt.

Dans son communiqué, Acorns souligne que cette opération renforce son nouvel axe stratégique sur le bien-être financier et le segment de la jeune clientèle, en droite ligne du lancement, en 2020, de l'offre « Acorns Early », un support d'investissement qui permet aux parents et aux amis d'investir dans l'avenir d'un enfant, et ce dès sa naissance jusqu'à son entrée à l'université.

« L'approche de GoHenry est parfaitement alignée sur celle d'Acorns, ce qui devrait nous aider à accélérer notre feuille de route et à offrir un bien-être financier à toute la famille, à toutes les étapes de la vie », indique dans le communiqué, le PDG d'Acorns, Noah Kerner. Comme GoHenry, le concept de départ d'Acorns repose sur une approche pédagogique. Il s'agit en effet d'accompagner les novices en investissement en les aidant à constituer régulièrement une épargne, même minime, notamment via la technique de « l'arrondi » qui permet de verser automatiquement quelques centimes sur un compte d'investissement ou de retraite sur chaque dépense courante. Une idée qui a vite rencontré le succès aux Etats-Unis.

L'an dernier, Acorns avait renoncé à son projet d'introduction en Bourse, via un SPAC (special pupose acquisition company), ces fameuses sociétés « chèque en blanc » qui ont connu un engouement spectaculaire en 2021 avant que cette bulle ne se dégonfle aux Etats-Unis. Mais la fintech a cependant réussi à lever 300 millions de dollars en mars 2022 auprès d'investisseurs privés, sur la base d'une valorisation de 1,9 milliard de dollars.