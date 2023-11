La petite agence de notation Scope Ratings obtient un précieux sésame de la BCE

La souveraineté européenne se décline également dans le domaine des agences de notation de crédit. Face aux mastodontes américains S&P, Moody's et Fitch, qui concentrent plus de 90% du marché de la notation en Europe, le Vieux Continent tente de faire émerger ses propres compétiteurs, censés être plus proches de la culture financière des entreprises européennes, mais aussi des investisseurs européens qui achètent la dette sur les marchés.

Lire aussiL'agence de notation Fitch maintient la note de crédit de la France à "AA-"

C'est dans cet esprit que se sont développées des agences alternatives comme Scope Ratings ou EthiFinance. L'un de ces challengers, le premier, qui dispose d'un agrément du régulateur européen des marchés (Esma) depuis 2011, vient de franchir une nouvelle étape dans sa marche vers plus de reconnaissance : il vient en effet d'obtenir le statut ECAF (Eurosystem Credit Assessment Framework), un précieux sésame délivré par la Banque centrale européenne (BCE).

Première agence européenne ECAF

Très concrètement, les notations émises par Scope Ratings sont désormais éligibles aux programmes d'achat de titres de la banque centrale dans le cadre de sa politique monétaire. Jusqu'à présent, seules les quatre agences américaines (S&P, Moody's, Fitch et DBRS) disposaient du statut ECAF.

« Devenir la première agence de notation européenne acceptée par la BCE est une bonne nouvelle non seulement pour Scope, mais aussi pour le développement des marchés de capitaux européens et la souveraineté financière de l'Europe », s'est félicitée l'agence de notation dans un mémo interne, ce lundi 13 novembre.

Elle a de quoi être satisfaite : l'entreprise travaille le dossier depuis plus de cinq ans ! « Nous passons de la haute couture au prêt-à-porter. Cette décision nous ouvre un champ des possibles extrêmement vaste », se réjouit Marc Lefèvre, directeur pour l'Europe de l'Ouest de Scope Ratings.

Lire aussiGrèce : S&P relève la note de la dette, désormais hors de la catégorie spéculative

Anomalie de marché

Pierre après pierre, Scope Ratings, qui a vu le jour à Berlin il y a plus de 20 ans, mais s'est recentré sur la notation il y a douze ans, souhaite se hisser au rang de compétiteurs des géants américains. La tâche n'est pas facile, surtout face à des acteurs qui existent depuis plus de 150 ans. Le fossé qui sépare les « grandes agences » des « petites » est toujours un sujet qui mérite d'être posé, notamment auprès des régulateurs.

« En réalité, une notation d'une agence alternative ne donne pas forcément à l'entreprise notée un accès au marché. Trop souvent, nous avons des retours d'investisseurs qui considèrent le papier noté par ces agences comme du papier non noté, y compris de la part d'investisseurs dont la maison-mère est au capital de ces agences ! », regrette un professionnel du crédit. « C'est une anomalie de marché ! », avance même un autre professionnel.

Or, cette domination des agences américaines n'est pas neutre en termes d'accès au crédit pour une ETI (entreprise de taille intermédiaire), que les pouvoirs publics et les banques s'attachent pourtant à promouvoir. Le prix d'une notation de crédit d'une agence alternative est quatre à cinq fois inférieur au tarif pratiqué par un Standard & Poor's ou Moody's (qui peut s'élever jusqu'à 150.000 euros), selon plusieurs sources. Le paradoxe est qu'aux Etats-Unis, il existe également des agences de notation alternatives, comme Kroll, qui arrivent à exister face aux leaders.

Pourtant, le monde de la finance semble jouer le jeu pour promouvoir ces agences européennes. Ainsi, le groupe bancaire BPCE et l'assureur Axa sont récemment entrés au capital de Scope Ratings. L'agrément de la BCE est également un sérieux coup de pouce. Il faudra cependant attendre quelques mois pour voir si Scope Ratings en tire réellement avantage sur le marché.