« Le coût économique du conflit en Ukraine sera élevé » (Nicolas Théry, Crédit mutuel)

Le groupe Crédit mutuel affiche, pour clore la saison des résultats des banques, un solide résultat net de 4,3 milliards d’euros pour un chiffre d’affaires qui avoisine les 20 milliards d’euros. La banque coopérative est sans doute la banque commerciale qui a le plus progressé en France ces dix dernières années. Mais le conflit en Ukraine nuance ces bons résultats et Nicolas Théry, président du groupe, s’inquiète des coûts multiples que cette crise va générer : coût des sanctions, coût d’inflation, coût de l’incertitude et coût de la sécurité.