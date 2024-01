Le Livret A bénéficie des arbitrages records des ménages sur leur patrimoine financier

L'année 2023 est celle du Livret A : la collecte nette a atteint, l'an dernier, 28,6 milliards d'euros, selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts et de consignation (CDC). Du jamais vu depuis le dernier record de 2012 lorsque le rehaussement du plafond du livret à 22.500 euros avait dopé la collecte nette à 28,2 milliards. Avec le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), la collecte nette frôle les 40 milliards d'euros. A cela s'ajoute la capitalisation des intérêts pour porter les encours, à la fin décembre, à 565 milliards d'euros.

« L'effet taux et l'effet inflation ont joué à plein, les ménages ont privilégié par prudence l'épargne de précaution au détriment de la consommation », commente Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne. De fait, le taux d'épargne est resté toujours aussi élevé en 2023 à 17,7% - il devrait le rester en 2024, selon les prévisions de BPCE - un niveau bien supérieur à celui d'avant la pandémie (15% en 2019).

Record sur les arbitrages

Pourtant, note Eric Buffandeau, directeur adjoint des études au pôle Stratégie chez BPCE, cette même année a vu un effondrement des placements financiers en excédent (versement moins remboursement), cumulés à la fin novembre 2023, à 13 milliards d'euros contre plus de 70 milliards un an plus tôt. Comment expliquer alors ce paradoxe entre une collecte record sur le livret et une division pratiquement par six des flux nets sur les placements financiers des ménages ?

« 2023 aura été l'année des records mais surtout des arbitrages sur stocks », avance l'expert, chiffres à l'appui. Les dépôts à vue ont ainsi fondu de 54 milliards d'euros à la fin novembre 2023. C'est la première fois depuis 1990 que les dépôts à vue affichent une décollecte de cette ampleur. Même chose sur les livrets bancaires fiscalisés (-36,7 milliards) ou les plans d'épargne logement (-32 milliards). Enfin, le fonds en euros de l'assurance-vie s'affiche en décollecte nette de 25 milliards sur les onze premiers mois de l'année. Soit, au total, près de 148 milliards d'euros qui ont quitté leur placement d'origine.

8 % du patrimoine financier

A l'inverse, le livret A gagne près de 35 milliards, un record donc, sans compter le nouvel engouement pour le Livret d'Epargne populaire, avec le relèvement du plafond et le relèvement du rendement par le gouvernement (+19 milliards d'euros).

Les comptes à terme, qui marquent leur grand retour avec la hausse des taux dans l'offre commerciale des banques, au détriment parfois du Livret A ou de l'assurance-vie, affichent un excédent brut cumulé de 70 milliards d'euros. Enfin, les unités de compte de l'assurance-vie ont très bien résisté avec une collecte nette de près de 29 milliards à la fin novembre. Ce sont donc près de 160 milliards d'euros qui se sont placés sur les livrets défiscalisés et les placements à échéance.

« Les montants en jeu par ces arbitrages sont absolument historiques », souligne Eric Buffandeau. Mais face à des flux nets parmi les plus faibles depuis quinze ans sur le patrimoine financier, ces arbitrages traduisent en réalité, selon l'expression d'Alain Tourdjman, directeur des études chez BPCE, « une sorte de rotation sur 8 % du stock du patrimoine financier des ménages, qui est considérable et historique ».

Pour l'enquête sur l'épargne des ménagés de BPCE, il ne faut s'attendre à de grands changements en 2024. Les ménages vont toujours autant épargner et privilégier l'épargne de précaution.