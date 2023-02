Epopée Gestion lance un fonds de dotation pour soutenir les services de proximité des petites communes

Conçu pour développer l'économie des territoires en accompagnant les entreprises régionales du Grand Ouest, le fonds brestois Épopée Gestion a investi, en 2022, 100 millions d'euros pour financer des entreprises et des actions dans l'innovation et le numérique (startups), les transitions (PME, ETI), l'immobilier durable (actif tertiaire) et les infrastructures. La revitalisation des petits bourgs et des communes rurales fait aussi partie des actions qu'il déploie.

Après son association avec Trecobat et les caisses régionales bretonnes du Crédit Agricole pour construire des logements à ossature bois destinés aux seniors dans des communes de 2.000 à 10.000 habitants, l'entreprise d'investissement co-fondée en 2020 par Ronan Le Moal, ex-DG du Crédit Mutuel Arkéa et l'entrepreneur Charles Cabillic, se penche sur le commerce et les services de proximité.

Elle vient d'officialiser le lancement d'Épopée Villae, un fonds de dotation dont l'objectif est d'accompagner une douzaine de projets par an dans des communes de moins de 5.000 habitants, de la Normandie à la Nouvelle Aquitaine.

Tiers-lieu à Gâvres, centre d'hébergement à Brasparts

« Épopée Gestion s'intéresse à la désertification des zones rurales et à ses conséquences économiques, sociales et écologiques. Les projets soutenus devront être fondés sur les besoins des habitants, viables et sans impact négatif sur l'environnement. Épopée Villae n'a pas vocation à financer des murs ou des travaux de rénovation » prévient Gaëlle Trébaol, responsable d'Épopée Villae.

Suite à une première sélection, deux projets de services ont été accompagnés. À Brasparts (1.036 habitants) dans les Monts d'Arrée (Finistère), le centre d'hébergement Ti Menez Are pour classes nature, séminaires ou séjours de formation a eu besoin d'un minibus de 9 places pour faciliter et développer l'accueil du public.

À Gâvres (695 habitants) en Morbihan, le tiers-lieu La Maison du Glaz a obtenu un coup de pouce pour développer une offre d'ateliers et d'équipements au service d'une production locale alimentaire, de la mobilité et de l'habitat durables.

Plusieurs autres projets, actuellement à l'étude, devraient aboutir prochainement. Présidé par Ronan Le Moal, fondateur et directeur général d'Épopée Gestion, le comité de sélection d'Épopée Villae est composé de personnalités actives dans le Grand-Ouest, dont Carole Pautrel Glez, commissaire aux comptes (Cohesio/Groupe Tengo) et vice-présidente de l'ordre des experts-comptables de Bretagne en Ille-et-Vilaine. Il a vocation à se réunir quatre fois par an.

Financement sous forme de dons de 5.000 à 25.000 euros

Pour être éligibles, les projets doivent être présentés par des entreprises, des associations ou des coopératives désireuses de financer une activité à impact au sein d'un tiers-lieu ou d'un commerce multi-services.

Ces initiatives devront répondre à des enjeux économiques locaux, comme la création ou le maintien des emplois, proposer des services à fort engagement social ou être portés par les habitants de la commune.

« Le financement prendra la forme de dons de 5.000 à 25.000 euros dans la limite de 20% du projet global » détaille Épopée Gestion. « Ce fonds est alimenté par une partie des frais de gestion de la société, par les investisseurs qui souhaitent l'accompagner et par la rémunération liée à la performance des fonds (carried-interest ou intérêts différés) de l'équipe de gestion. »

Les douze projets annuels envisagés devront, par ailleurs, être co-financés en crowdfunding ou autres ressources.

Vers un statut d'entreprise à mission

L'apport financier d'Épopée Villae sera complété par un accompagnement personnalisé sous forme d'aide au développement du réseau d'acteurs locaux ou de mécénat de compétences.

« L'initiative Épopée Villae vient compléter l'écosystème vertueux que nous mettons en place au bénéfice du bien vivre en région », assurent les deux cofondateurs d'Épopée Gestion, qui dispose de près de 500 millions d'euros d'encours sous gestion.

En 2023, leur ambition est de préparer la transformation d'Épopée Gestion en entreprise à mission. En 2021, le fonds d'investissement s'est déjà doté d'un comité ESG (environnement, social et gouvernance). Depuis l'année dernière, Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de l'Environnement, l'accompagne sur les objectifs à fixer en matière d'ESG dans les cinq années à venir.