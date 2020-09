Fintech : la crise du coronavirus vient stopper net les investissements mondiaux

L'année 2020 avait débuté sur les chapeaux de roues pour les fintech, ces entreprises technologiques qui veulent bousculer le monde de la finance. Mais la crise sanitaire et les incertitudes économiques qui en ont découlé ont marqué un coup d'arrêt pour ce secteur en plein boom.

Selon une nouvelle étude du cabinet KPMG, les investissements se sont élevés à 25,6 milliards de dollars au cours des six premiers mois de l'année (via quelque 1.200 opérations), contre 111 milliards au second semestre 2019, période pendant laquelle les...