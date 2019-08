Flop pour la première émission de dette allemande à 30 ans à taux négatif

L'Allemagne a émis mercredi pour la première fois de la dette à 30 ans à taux négatif, une adjudication historique qui a toutefois tourné au "désastre", la première puissance économique européenne échouant à lever autant d'argent que prévu.

Grosse nouvelle du jour sur le marché obligataire, l'adjudication a été "un flop complet", a indiqué à l'AFP Eric Vanraes, gérant obligataire à la Banque Eric Sturdza: l'Allemagne, qui prévoyait d'emprunter 2 milliards d'euros à échéance 2050, a seulement "pu adjuger 824 millions à un taux négatif de -0,11%".

C'était la première fois que l'Allemagne émettait avec un "coupon zéro", c'est-à-dire sans taux d'intérêt, le coupon représentant le montant des intérêts versés périodiquement au détenteur du titre.

"Il faut être courageux pour acheter de la dette à 30 ans à taux négatif avec zéro coupon", concède M. Vanraes. Des critères qui lui confèrent une "volatilité potentielle extrêmement forte et des risques de perte extrêmement élevés", qui n'ont "pas intéressé grand monde", poursuit-il.

A contrario, le Trésor allemand a lui "touché de l'argent pour emprunter, qui plus est sur 30 ans. On marche sur la tête", souligne M. Vanraes. Et "quand l'Allemagne est capable d'emprunter à -0,11%, c'est un signe que ça ne va pas" sur le front économique, prévient-il.