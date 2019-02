Fraude fiscale : UBS condamné à 3,7 milliards d'euros d'amende, un record

[Article mis à jour à 14h45]

Le tribunal correctionnel de Paris a suivi le réquisitoire du parquet national financier. Il a condamné, ce mercredi 20 février, la plus grande banque suisse, UBS AG, à une amende de 3,7 milliards d'euros pour "démarchage bancaire illégal" et" blanchiment aggravé de fraude fiscale" en France, condamnant une faute d'une "exceptionnelle gravité". Il s'agit de l'amende la plus lourde infligée à une banque en France, et à une entreprise tout court, dans une affaire d'évasion fiscale. La filiale UBS France, jugée complice, a été condamnée à une amende de 15 millions d'euros.

La banque helvétique était poursuivie pour avoir envoyé illégalement, entre 2004 et 2012, ses commerciaux démarcher de riches potentiels clients français, repérés lors de réceptions, parties de chasse ou rencontres sportives, dans le but de les convaincre d'ouvrir des comptes non déclarés en Suisse et ainsi leur permettre d'échapper au fisc français. Les juges d'instruction avaient estimé à plus de 10 milliards d'euros les actifs de Français non déclarés au fisc.

Dommages et intérêts de 800 millions à l'Etat français

L'État français, seule partie civile, avait réclamé 1,6 milliard d'euros de dommages et intérêts à UBS. La banque suisse, solidairement avec sa filiale française et trois de ses anciens cadres, ont été condamnés à lui payer 800 millions d'euros de dommages et intérêts. UBS a nié pendant tout le procès, plaidant l'ignorance, et qualifié d'"irrationnel" le calcul du parquet national financier. Ses avocats ont indiqué que leur client ferait appel.

L'action UBS est passée dans le rouge à l'annonce du jugement, perdant 2%. Cinq des six anciens cadres de la banque jugés se sont vus infliger des peines de prison avec sursis et des amendes allant jusqu'à 300.000 euros. Raoul Weil, l'ex-numéro 3 d'UBS AG, a été relaxé, du fait de sa position dans l'entreprise, pas directement en prise avec la gestion du marché français.

À l'automne 2017, la filiale suisse du britannique HSBC avait négocié une amende de 300 millions d'euros avec le parquet national financier afin d'éviter un procès en France pour blanchiment de fraude fiscale.

(avec AFP)