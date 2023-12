Bourse : malgré le sérieux coup de frein de l’économie, le CAC 40 a bondi de 16,52% en 2023

Selon une enquête publiée la semaine dernière par l'Autorité des marchés financiers (AMF), les épargnants n'ont jamais été aussi nombreux qu'en 2023 à être intéressés par les investissements en Bourse. Un « regain d'intérêt » porté notamment « par les moins de 35 ans en 2023 ». Au regard du millésime 2023 du CAC 40 et du SBF 120 ou des autres places financières mondiales -sauf en Chine-, difficile de leur donner tort, sauf évidemment à avoir misé sur les mauvais chevaux. Ce vendredi, en clôturant en hausse de 0,11%, l'indice phare de la Bourse de Paris a terminé à 7.543,18 points, soit un gain de 16,52% sur l'année, sa troisième meilleure performance sur les dix dernières années grâce notamment au ralentissement de l'inflation. En prenant en compte le versement des dividendes, le gain pour un investisseurs dépasse même 20 %. L'indice élargi de la Bourse de Paris, le SBF 120, gagne lui 15,26% en 2023. Largement au-dessus des rendements de n'importe quel autre placement. Un paradoxe, alors que l'économie française (et européenne) est bord de la récession, contrairement aux Etats-Unis qui ont réussi à vaincre l'inflation en maintenant une croissance solide.

Stellantis signe la plus forte progression

Pour les actionnaires du constructeur automobile Stellantis, le cours de Bourse a bondi de 59,34%, la meilleure progression du CAC. L'année a également été un excellent millésime pour le spécialiste des matériaux de construction Saint-Gobain (+46,02%) et le géant de la publicité Publicis (+41,37%). Au total, douze groupes ont progressé de plus de 30% sur l'année. A l'inverse, six ont vu leur action reculer, et même dégringoler comme Alstom, plombé par des difficultés commerciales et financières, qui a perdu plus de 46% de sa valeur boursière sur l'année. Même chose pour Teleperformance (-40,70%) et Worldline, (d'ailleurs sorti du CAC mi-décembre) qui a vu son action plonger de 57,10% sur l'année. Côté valorisation, le podium est raflé par les entreprises du luxe : LVMH (+7,90% sur l'année) reste l'entreprise dont la valeur en Bourse est le plus importante parmi celles cotées à Paris (368 milliards d'euros), devant l'Oréal (240 milliards, +35,09%) et Hermès (200 milliards,+32,79%). LVMH a aussi battu le record de valorisation pour une entreprise européenne, dépassant les 500 milliards de dollars en avril, mais a depuis perdu son trône de première capitalisation européenne au profit du laboratoire danois Novo Nordisk.

La bonne performance du CAC 40 confirme la tendance de la désinflation tout au long de l'année. Grâce à cela, les investisseurs sont désormais convaincus que les banques centrales ont la voie dégagée pour baisser leurs taux directeurs après les avoir vivement remontés depuis 2022, et avoir fait une pause en deuxième partie de 2023. Cette conviction a fait fortement baisser les taux d'intérêt des Etats. L'emprunt français à échéance dix ans, celle qui fait référence, termine l'année autour de 2,56%, un net regain en deux jours mais très loin de son pic d'il y a deux mois, à près de 3,60%.

Le reste de l'Europe également dynamique, sauf Londres

Ailleurs en Europe, les indices boursiers ont progressé légèrement vendredi pour embellir un peu plus leur bilan de 2023. Francfort, dont l'indice est calculé en dividendes réinvestis contrairement à Paris, termine sur un gain de 20,31% et Milan de 28,03%. Les indices pan-européens Eurostoxx 50 (+19,19%) et Eurostoxx 600 (+12,74%) signent tous deux leur troisième meilleure performance sur les dix dernières années. A Londres, le FTSE 100 est resté en retrait, ne signant qu'une progression de 3,78%.

En Asie, l'indice vedette Nikkei de la Bourse de Tokyo n'a pas brillé vendredi (-0,22%), mais il a accompli un bond de 28,2% en 2023, meilleure performance annuelle depuis dix ans. A Hong-Kong, le Hang Seng a vécu une quatrième année de déclin (-13,82%), la Chine restant boudée des investisseurs en raison d'une reprise économique moins dynamique que prévu, des fragilités de l'immobilier et de l'absence de plan de relance massif des autorités.

Les « Sept Magnifiques » de l'intelligence artificielle

Aux Etats-Unis, la dernière séance de l'année a débuté très timidement dans le vert vendredi à la Bourse de New York. Ce repli ne devrait pas dérouter toutefois les indices boursiers de leur brillante trajectoire annuelle : le Dow Jones s'achemine ainsi vers une hausse de 13,8% sur l'année et le S&P 500 vers une progression de 24,6%. Le Nasdaq quant à lui, dopé par la performance des « Sept Magnifiques » - les mégacapitalisations de la technologie liée à l'intelligence artificielle, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia), s'est envolé de 44,2%. Au sein des indices boursiers, les rois de 2023 sont en effet les entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA). Leader du marché des semi-conducteurs utilisés pour le développement de l'IA générative, Nvidia a vu sa valeur plus que triplée en Bourse, pour atteindre 1.220 milliards de dollars, soit la sixième plus grosse entreprise au monde en termes de capitalisation boursière.