Casino : l'AMF soupçonnerait Muddy Waters de manipulation de cours

Nouveau rebondissement dans l'affaire Casino. L'Autorité des marchés financiers (AMF), qui enquête depuis plus de trois ans sur le comportement du fonds activiste Muddy Waters, soupçonne ce dernier de « tromperie » dans le dossier Casino, selon le journal Le Monde, qui a consulté les conclusions du rapport d'enquête. Le groupe de distribution Casino et sa maison-mère Rallye avaient porté plainte contre X pour « manipulation de cours, diffusion d'informations fausses ou trompeuses et délit d'initiés ».

L'affaire remonte à décembre 2015. Muddy Waters avait publié une note expliquant pourquoi il avait vendu à découvert des actions Casino. Le cours s'était effondré de 20% dans les deux heures. Casino avait dénoncé un « rapport à charge » et des « allégations grossièrement erronées » et saisi l'AMF.

La direction des enquêtes du gendarme des marchés reproche plusieurs manquements à Muddy Waters, notamment d'avoir tardé à déclarer des franchissements de seuils sur ses positions courtes.

« Muddy Waters pourrait avoir effectué une manipulation de cours des titres Rallye et Casino », selon un document de l'AMF cité par Le Monde.

En effet, les publications de Muddy Waters s'apparentent à des « recommandations d'investissement » et devraient donc respecter les « principes de probité, impartialité, clarté et précision » attendus des analystes financiers.

« Créer un effet de panique »

Le gendarme de la Bourse estime que le fonds activiste, qui a débouclé ses positions à découvert juste après la publication de sa note, a cherché à « créer un effet de panique permettant d'impacter le cours de façon maximale », ce qui montre que ce texte était « biaisé ou manifestement influencé par un intérêt significatif ».

L'AMF a décliné tout commentaire sur une affaire en cours.

« Nous sommes en profond désaccord avec les conclusions préliminaires de l'équipe d'enquête de l'AMF, qui, à notre avis, sont entachées de partialité », a réagi le fonds américain dans un communiqué. « Nos recherches sur Casino et Rallye se sont avérées clairvoyantes et précises et toute suggestion contraire manque de crédibilité », s'est-il défendu.

Lors du placement de Rallye en procédure de sauvegarde le 23 mai dernier, Muddy Waters avait fait valoir que cet événement était une « justification retentissante des avertissements lancés en 2015 ».