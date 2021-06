Coup de théâtre : Natixis sommé de reporter sa sortie du capital d’H2O AM

Décidément, le service après-vente d'H2O Asset Management (AM) n'est pas des plus transparents. Une semaine après annoncé à ses clients, sans explications excessives, le report à 2022 de l'échéance du remboursement des fonds side pocket (SP), qui regroupent des actifs illiquides exposés au groupe Tennor, c'est au tour de la (encore) maison-mère de la société de gestion, Natixis, de prévenir, de façon laconique, le report de la vente de sa participation de 50,01% dans H2O AM.

Dans un (très) court communiqué, publié mercredi soir, la banque, filiale du groupe BPCE, prévient en effet que « suite aux échanges avec les autorités réglementaires concernant le projet de cession par Natixis IM de sa participation dans H2O AM, Natixis IM et H2O AM indiquent poursuivre leurs travaux en vue d'amender le projet de transaction dans l'objectif de dénouer leur partenariat ». Par conséquent, Natixis précise, sans plus de détail, que « le marché sera tenu informé du nouveau calendrier de l'opération ». Initialement, les deux parties devaient dénouer leurs liens capitalistiques et commerciaux avant la fin de l'année. Cela semble donc remis à 2022.

Cette décision surprenante s'est sans doute pas étrangère à l'annonce de H2O AM de la semaine dernière. Rappelons que la société de gestion, basée à Londres, a cantonné quelque 1,6 milliard d'euros d'actifs illiquides dans des fonds SP, après le gel en août dernier, de 7 fonds de la gamme H2O AM qui ne respectaient plus la contrainte réglementaire de plafonner à 10% du total des actifs le montant des actifs illiquides. Ces fonds SP devaient ensuite être remboursés aux clients d'ici la fin juin, en cash.

Restructuration de dette

Mais, l'absence de publication de valeurs liquidatives des fonds SP ces derniers mois avait déjà sonné comme une première alerte. Certains assureurs ont même fixé à zéro la valeur liquidative de ces fonds. Finalement, H2O AM a justifié, entre les lignes, la disparition de ces valeurs liquidatives par la vaste restructuration de la dette de Tennor, souscrite pour l'essentiel par H2O AM. De fait, la négociation entre H2O AM et Tennor devait rendre difficile la publication de ces fameuses valeurs liquidatives. Pourtant, la publication de ces valeurs est, en principe, une obligation réglementaire.

En gros, H2O AM va troquer ses actifs illiquides contre une obligation à court terme émise par Tennor, d'un montant de 1,45 milliard d'euros, à échéance début 2022 et portant un intérêt de 4,5%. Cette dette va servir à racheter toutes les obligations privées émises par Tennor et logées dans les fonds SP de H2O AM. Cette nouvelle dette est en principe «"super senior secured » mais son remboursement est loin d'être garanti. Toutefois, H2O AM s'est engagé à publier à nouveau les valeurs liquidatives cette semaine.

Protection de l'épargnant

Ce (nouveau) report dans la réouverture des fonds SP et leur remboursement aux clients (en cash) a dû inciter les autorités réglementaires - notamment l'Autorité des marchés financiers (AMF), singulièrement silencieuse sur ce dossier - à demander à l'actionnaire de référence de rester au capital tant que les fonds SP n'étaient pas dénoués, au nom de la protection de l'épargnant.

Rappelons que les fonds H2O AM, malgré un profil de risque élevé, ont été largement distribués auprès des particuliers en France au travers de contrats d'assurance-vie, compte tenu de leurs performances passées.

Toute cette communication n'est pas de nature à rassurer les investisseurs. Malgré un rebond de la performance des 7 fonds H2O AM concernés par le gel de l'été dernier, près d'un tiers de leurs encours s'est envolé ces six derniers mois. Aujourd'hui, ces 7 fonds, dont H2O Adagio et H2O Multibonds, représentent environ 8,5 milliards d'euros d'encours, sur un total de 17 milliards d'actifs gérés par H2O AM.