L’or et le bitcoin s’envolent, dopés par les perspectives d’une baisse des taux en 2024

Le cours du métal jaune a atteint son sommet historique. Ce lundi, l'or au comptant était en légère baisse de 0,57% à 2 059 dollars (1895 euros) l'once, à 9h (heure de Paris). Ce, après avoir atteint un sommet historique de 2 111,39 dollars encore plus tôt dans la matinée, dépassant le précédent record historique établi en 2020, pendant la pandémie de covid.

Ce point haut fait suite à un rallye haussier. Ces dernières semaines, les cambistes se sont rués sur l'or pour acheter des valeurs sûres depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas.

« Techniquement, la dynamique semble toujours forte après que les prix ont franchi la résistance de 2 050 $ l'once. Les investisseurs ont ajouté de nouvelles positions longues à la fois face aux tensions géopolitiques croissantes et aux perspectives croissantes de baisse des taux de la Fed », a déclaré Soni Kumari, stratège en matières premières d'ANZ.

« Les positions longues ont atteint leur plus haut niveau depuis mai 2022, mais les positionnements ne sont toujours pas saturés. Cela suggère qu'il y aura encore une hausse cette semaine, si les flux d'actualités restent favorables », a-t-il ajouté.

Baisse des taux en 2024 ?

Cette tendance a été renforcée par une série de données indiquant un ralentissement de l'inflation pour octobre aux Etats-Unis, ce qui a conduit les investisseurs à spéculer sur une baisse à venir des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les traders estiment désormais qu'il y a 70 % de chances que la Fed baisse les taux d'ici mars prochain, a montré l'outil FedWatch de CME.

Les paris d'une baisse des taux ont, en outre, fait baisser le prix du dollar ces deux derniers mois, ce qui a rendu l'or moins cher pour les acheteurs internationaux. Surtout, les cambistes ont commencé à se tourner vers le métal jaune après que le patron de la Fed, Jerome Powell, a déclaré vendredi 1er décembre 2023 que les taux avaient « atteint un niveau suffisamment restrictif », attisant l'espoir que la banque centrale commence prochainement à réduire ses taux.

« Après son discours (de Powell, ndlr), les traders étaient plus convaincus que nous étions actuellement au sommet des taux d'intérêt américains et que par conséquent, la voie à suivre à partir d'ici est plus susceptible d'être une baisse plutôt qu'une hausse », a déclaré l'analyste de marché en chef de KCM Trade, Tim Waterer.

Or des taux plus bas réduisent le coût d'opportunité lié à la détention d'un lingot ne portant pas d'intérêt et étant donc désavantagé en période de taux hauts puisque les investisseurs lui préfèrent les obligations octroyant un rendement.

Le Bitcoin sort aussi gagnant

De son côté, la plus grande cryptomonnaie au monde a atteint 41.522 dollars ce lundi, son plus haut niveau depuis avril 2022. L'actif numérique semble s'être débarrassé de la peur qui s'était installée sur le marché crypto depuis l'effondrement de FTX en octobre 2022. L'ether, la crypto associée au réseau blockchain Ethereum, a également atteint, ce lundi, un sommet d'un an et demi, à 2.253 dollars.

Le bitcoin et l'éther sont néanmoins toujours en dessous de leurs records de 2021, qui étaient respectivement supérieurs à 60.000 dollars et 4.000 dollars. Reste que, aussi en grande partie grâce aux perspectives baissières des taux qui lui redonnent de l'intérêt, le roi des crypto-actif a vu son cours s'envoler de 50 % depuis la mi-octobre, ce qui « semble marquer un changement décisif par rapport à la tendance baissière de 2022 et du début 2023 », a déclaré Justin d'Anethan, responsable du développement commercial pour l'Asie-Pacifique chez Keyrock, une société de solutions de trading crypto.

Il a précisé que les achats d'institutionnels en novembre à l'image de la société Microstrategy qui a affirmé avoir acheté 593 millions de dollars de bitcoin en novembre ont montré un nouveau regain d'intérêt. Selon Justin d'Anethan, même si un retournement baissier à venir n'est pas inconcevable, les plus bas atteints autour de 16.000 dollars il y a un an « ont probablement marqué le point plancher ».

