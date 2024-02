La spéculation sur le bitcoin va bon train, le jeton numérique atteint un plus haut depuis trois ans

Plus rien ne semble arrêter la courbe du bitcoin, l'actif numérique qui surfe sur un nouveau produit financier aux Etats-Unis. Depuis l'approbation de l'autorité des marchés américains (Sec) d'autoriser onze fonds de commercialiser des ETF bitcoin, le prix du jeton décentralisé a augmenté de 36% en un mois. Ce mardi, le bitcoin bondissait encore de 4,58%, à 57.160 dollars. Il s'agit de son plus haut depuis la fin 2021.

Sur un an, alors que les scandales de fraudes avaient refroidi les investisseurs l'an passé, la hausse est encore plus impressionnante (+147%), selon les données de Bitstamp.

Pour rappel, ces nouveaux ETF « spot » (ou au comptant), uniquement accessibles aux Etats-Unis, offrent la possibilité aux investisseurs de placer leur argent dans ces fonds suivant les performances de cet actif numérique, sans avoir à détenir directement de bitcoins.

« Depuis leur lancement, les ETF bitcoin spot ont accumulé des avoirs qui représentent plus de 3 % de tous les bitcoins existant actuellement. Cette étape souligne la tendance croissante des investisseurs institutionnels à vouloir s'exposer au bitcoin », observe Simon Peters, analyste de marchés au sein de la plateforme de trading de crypto-actifs eToro.

Pour ces gestionnaires, il s'agit donc de poursuivre leurs emplettes en achetant des bitcoin.

Nombre d'observateurs parient en effet sur une croissance solide et de longue traîne du bitcoin, porté par les ETF, mais aussi par le « halving » (division par deux du jeton), un processus informatique de la blockchain Bitcoin qui accentue sa rareté, et donc automatiquement sa valeur.

Une tendance durable à la hausse

« Je m'attends à ce que cette tendance se poursuive et il est possible que le bitcoin atteigne un nouveau sommet historique (avec un prix supérieur à 69.000 dollars) dans les semaines à venir », estime Simon Peters.

Paradoxalement, l'augmentation de la demande s'accompagne d'une réduction de l'offre. Les investisseurs continuent de conserver leurs bitcoins plutôt que de les dépenser. « Actuellement, 70 % de tous les bitcoins en circulation n'ont pas bougé depuis plus d'un an et la quantité facilement disponible à l'achat sur les échanges est à son niveau le plus bas depuis début 2018 », constate encore eToro.

Dès lors, la spéculation à la hausse est acquise pour de nombreuses entreprises. L'éditeur logiciels Microstrategy Inc a par exemple annoncé lundi avoir acheté 3.000 bitcoins supplémentaires (l'équivalent de 155 millions de dollars aux cours d'alors), portant le total de ses avoirs en bitcoins à 193.000 bitcoins (environ 6,09 milliards de dollars).

Dans le même temps, à Wall Street, les actions des groupes du secteur crypto, principalement les plateformes d'échanges se portent bien. Sur le Nasdaq ce mardi, Coinbase était en hausse de +4,89%, Marathon Digital, spécialisée dans le minage de cryptos, à +9,75% et sa concurrente Riot Platforms à +3,16%.

L'Ethereum, deuxième crypto-monnaie en termes de valorisation, en attente d'une approbation similaire pour des ETF au comptant, suivait la même progression, en hausse de plus de 42% depuis un mois.

