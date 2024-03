Le prix de l'or bat des records historiques grâce à son rôle de valeur refuge

Jusqu'où va-t-il monter? Le cours de l'or bat record sur record ces derniers jours. Vendredi, sur le Comex, le marché à terme de New York, il a atteint jusqu'à 2.194,90 dollars l'once (31,1 grammes) en séance, un niveau jamais atteint depuis sa cotation, avant de terminer à 2.177,80 dollars. En un mois, il s'est apprécié de plus de 7%, et de près de 19% en un an. Depuis son dernier point bas, atteint le 5 octobre, il a bondi de plus de 30%.

Outre son traditionnel rôle de protection contre l'inflation ou la baisse du dollar, le métal jaune bénéficie ces dernières semaines d'achats des investisseurs qui en raison du ralentissement économique aux Etats-Unis anticipent une baisse des taux, synonyme de baisse du rendement des obligations. Le taux de l'obligation à 10 ans américaine évoluait vendredi au-dessus de 4%, après être monté jusqu'à 5% en octobre. Même si sa détention ne présente pas de rendement, contrairement à une action ou une obligation qui versent un dividende ou un coupon, « la performance annuelle de l'or est en moyenne de 9% au cours des 20 dernières années », rappelle Laurent Schwartz, président du Comptoir National de l'Or.

Un moyen de protéger l'épargne des ménages chinois

Le secteur de la joaillerie qui représente la moitié des achats concentrés au deux tiers en Inde et en Chine a aussi contribué à soutenir les cours. « Les épargnants chinois ont augmenté de 24 % leurs achats en janvier sur un an », note Laurent Schwartz. En 2023, ils ont même dépassé les Indiens, selon les données du World Gold Council (WGC). En Chine, la crise immobilière et la chute du marché actions (l'indice de la Bourse de Shanghaï a baissé de près de 40% en deux ans) poussent les ménages à se tourner vers l'or pour leur épargne.

Les banques centrales sont également friandes de métal jaune. « En janvier, les banques centrales ont ajouté 39 tonnes d'or à leurs réserves », souligne Krishan Gopaul, analyste du World Gold Council, contre 17 tonnes en décembre 2023. La Chine, la Turquie et la Pologne comptent parmi les premiers acheteurs. Il s'agit du 8e mois consécutif d'achats net des institutions monétaires. En 2023, elles ont acquis en net 1.037 tonnes, 45 tonnes de moins du record historique de 2022, sur les 4.900 tonnes qui se sont vendues au total en 2023. Pour rappel, en cumulé, quelque 36.699 tonnes sont stockées dans les réserves des banques centrales, soit plus de 17% de tout l'or extrait dans l'histoire humaine (212.582 tonnes).

Dédollarisation au profit de l'or

Cette tendance s'est accélérée avec les sanctions imposées par les pays du G7 et leurs alliés à la Russie après son invasion militaire en Ukraine. « Comme la Russie, la Chine cherche à dédollariser son économie. Le métal jaune est un outil d'indépendance stratégique et d'indépendance financière vis à vis du dollar », explique Laurent Schwartz.

La volonté de diversifier leurs réserves, notamment en réduisant celles en dollars, se fait au profit de l'or. A l'exemple de la Chine, premier producteur et acheteur mondial d'or, qui a acheté 225 tonnes d'or en 2023, soit 11% de plus qu'en 2022, pour atteindre un stock de 2.235 tonnes fin 2023. Dans le même temps, elle a réduit ses réserves en bons du trésor américain de 17% entre janvier 2022 et 2023, à 859,4 milliards de dollars, selon les données du Trésor américain.

Néanmoins, le stock d'or chinois ne représente que 4,33% des réserves de la Banque centrale, alors qu'il est de 26% pour la Banque centrale russe, et de près de 70 % pour les Etats-Unis, détenteur des plus importantes réserves, avec 8.133 tonnes d'or gardés dans les coffre-forts du camp militaire de Fort Knox, dans l'Etat du Kentucky.

Le marché de gré à gré reste opaque

Reste qu'une partie des achats aurifères est difficile à flécher. Dans son rapport annuel, le WGC regroupe sous l'appellation OTC (over-the-counter) les transactions directes entre deux parties qui ne passent pas par un marché régulé. Ce marché inclut une large gamme de participants, des banques centrales, des banques commerciales et des institutions financières, aux raffineurs, aux fabricants de bijoux, et aux investisseurs individuels. Or, elles ont augmenté de... 753% en 2023 en passant de 52,8 tonnes échangées en 2022 à 450,4 tonnes. « Cette source de demande d'or, bien qu'opaque, s'est à nouveau manifestée clairement au quatrième trimestre [2023], lorsque le prix de l'or s'est redressé en dépit des sorties continues de fonds des ETF », relève le WGC. « Une part de ces échanges est réalisée par les banques centrales entre elles, mais d'autres transactions de gré à gré ne sont pas comptabilisées dans les statistiques officielles. Il est difficile de les tracer. Tout n'est pas si transparent que ça. C'est pourquoi des pays comme l'Iran, la Russie ou d'autres utilisent l'or comme moyen de paiement », explique pour sa part Laurent Schwartz.

Ainsi, selon les révélations de documents piratés par le Prana Network au début de février, Moscou a conclu un contrat de 2 milliards de dollars pour l'achat de 136 drones Shahed iraniens dont le règlement a été réalisé en or métal.

