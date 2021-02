Malgré la crise, deux tiers des entreprises mondiales ont sauvé leurs dividendes

(Crédits : Dado Ruvic)

La France est, avec l'Espagne, le pays qui a le plus annulé le versement de dividendes l'année dernière, principalement en raison des banques. Celles-ci ont représenté, en valeur, un tiers des réductions de dividendes, soit en quantité, trois fois plus que les producteurs de pétrole, le deuxième secteur le plus affecté, selon le rapport Janus Henderson.