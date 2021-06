Julien Carmona, nouveau président du Crédit Mutuel Arkéa, vise toujours l'indépendance

C'est fait. Julien Carmona, ancien directeur général délégué du groupe immobilier Nexity et ancien directeur financier de BPCE (Caisse d'Épargne), prend la tête d'Arkéa. Le 11 mai dernier, lors de l'assemblée générale du Crédit Mutuel Arkéa, Julien Carmona, 50 ans, avait été élu administrateur pour un mandat de trois ans renouvelables par les présidents des Caisses locales des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, avec 94,5 % des voix exprimées. Cette première étape passée, il a été désigné à l'unanimité président du groupe bancaire coopératif breton, vendredi 4 juin, par le conseil d'administration. Julien Carmona succède à l'emblématique Jean-Pierre Denis, un autre chiraquien historique, qui quitte le groupe.

« C'est avec fierté et enthousiasme que je m'engage, aux côtés de l'équipe dirigeante emmenée par Hélène Bernicot et Anne Le Goff, de l'ensemble des collaborateurs et administrateurs du Crédit Mutuel Arkéa, pour poursuivre l'histoire de ce groupe résolument unique » a-t-il commenté à l'issue de son élection.

Pas d'hésitation sur le modèle singulier d'Arkéa

Après plusieurs années de bras de fer avec la Confédération nationale du Crédit Mutuel, présidée par Nicolas Théry, sur la question de l'indépendance du groupe, la nomination de Julien Carmona a de quoi rassurer les cercles politiques et financiers nationaux. Fin connaisseur du secteur bancaire, cet ancien inspecteur des finances et conseiller de Jacques Chirac, affiche un profil qui « coche toutes les cases » pour porter les projets du plan « Transitions 2024 ».

« Le secteur financier fait face aujourd'hui à des défis considérables, et doit se réinventer. Le Crédit Mutuel Arkéa a la capacité à accompagner ces profondes mutations économiques, sociales et environnementales. L'agilité que lui confère sa taille intermédiaire, son fort ancrage territorial, sa capacité d'innovation ont nourri, au fil du temps, ce modèle si singulier, au service du financement de l'économie réelle et de l'accompagnement des sociétaires et clients dans leurs projets de vie » ajoute Julien Carmona.