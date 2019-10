L'investissement responsable, une histoire de pionnières

Maria Nowak, fondatrice de l'Agence pour le droit à l'initiative économique (Adie) démocratise, dès 1988, le microcrédit pour favoriser la réinsertion par l'emploi des personnes n'ayant pas accès au système bancaire classique. Geneviève Férone, crée en 1997 Arese, la première agence de notation sociale et environnementale en France. Nicole Notat quitte, en 2002, ses fonctions de secrétaire générale de la CFDT pour reprendre Arese qui devient Vigeo, une référence dans la notation extra-financière. Sophie Paturle cofonde, en 2005, le fonds de capital-investissement Demeter, spécialisé dans la transition énergétique. Anne-Catherine Husson-Traore cocrée, en 2010, Novethic, le centre de recherche et le média de référence sur la finance durable en France. En juin 2017, deux ans après l'accord de Paris sur le climat, Anne-Claire Roux propulse Finance for Tomorrow, l'initiative de promotion de la finance verte de Paris Europlace. Les fondations d'une finance plus responsable, plus juste et plus durable ont-elles été posées par des pionnières ? Jocelyne Lemaire-Darnaud, réalisatrice du film « Moi, la finance et le développement durable », sorti en 2010, pourrait le confirmer avec un...

