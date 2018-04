L'Iran a mis au point sa propre crypto-monnaie

L'information avait été dévoilée en février d'un tweet du jeune ministre iranien des Technologies : Téhéran travaille à un projet de crypto-monnaie. C'est confirmé et le projet avance : le modèle expérimental de monnaie virtuelle à usage interne est finalisé, a indiqué ce ministre samedi. Et ce, bien que la banque centrale iranienne ait récemment interdit à toutes les banques du pays de traiter des cryptomonnaies en raison de risques de blanchiment d'argent.

"L'interdiction faite par la banque centrale ne signifie pas une prohibition ou une restriction sur l'utilisation des devises digitales dans le développement intérieur", a déclaré le ministre des technologies de communication et d'information, Mohammad Javad Azari-Jahromi, plus jeune membre du gouvernement, cité par l'agence de presse Irna.

Le Venezuela a lancé en février sa propre crypto-monnaie, le "petro", et la Russie envisage celui d'un "crypto-rouble" en 2019.

Crise du rial iranien

L'Iran tente d'endiguer une crise des devises avant le possible rétablissement de sanctions économiques sous l'impulsion des États-Unis. Le pays a décidé en avril une unification officielle de son marché des taux de change et une interdiction des activités de change en dehors des établissements bancaires. Une mesure décrétée après une chute du rial à un plus bas historique, provoquée par la crainte d'un retour des sanctions économiques en cas de sortie des États-Unis de l'accord sur le programme nucléaire iranien.