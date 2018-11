La Banque Postale lancera son offre de banque en ligne avant l'été 2019

Dans un marché déjà bien quadrillé, la Banque Postale a décidé de prendre son temps avant de lancer sa banque en ligne. Annoncée en 2016 pour début 2017, puis repoussée à l'automne 2018, sa future banque "digitale" baptisée "Ma French Bank" sera finalement lancée au printemps prochain, avant d'être commercialisée "avant l'été" dans 2.000 bureaux de poste, a indiqué, ce dimanche 11 novembre, Rémy Weber, le président du directoire, dans un entretien au journal Les Echos.

"Nous serions prêts à lancer 'Ma French Bank' début 2019 mais beaucoup de néobanques sont déjà sur le marché. Nous voulons sortir une offre différente des autres, avec entre autres du crédit à la consommation et du crowdfunding ", a affirmé Rémy Weber dans la version en ligne du quotidien économique.

Banque de plein exercice avec son propre agrément, Ma French Bank proposera, en effet, du crédit, différents moyens de paiement (dont le chèque à la différence de certaines néobanques comme Compte Nickel et le compte C-zam de Carrefour) et des solutions de financement. La banque en ligne intègrera également un accès à la plateforme de financement participatif KissKissBankBank, acquise par la Banque Postale en 2017.

Rémy Weber a également détaillé que la Banque Postale visait "plus d'un million de clients d'ici cinq ans", et a précisé que sur les 1,5 milliard d'euros qu'elle va investir en développement dans le digital "sur quatre ou cinq ans", 100 millions seront consacrés à "Ma French Bank".

"Nous avons deux fois plus de clients âgés de plus de 75 ans que les autres banques. Et nous n'arrivons pas à compenser par une conquête suffisante. Nous devons faire des progrès dans la conquête des clients jeunes", a souligné le président du directoire.