La Fintech allemande Raisin lève 100 millions d'euros pour séduire les épargnants européens

Les startups allemandes de la finance ont le vent en poupe. Quelques semaines après que la néobanque N26 ait annoncé une levée de fonds de 300 millions de dollars, c'est au tour de la Fintech berlinoise Raisin, spécialisée dans les produits d'épargne, d'officialiser un tour de table de 100 millions d'euros. Il s'agit de « la plus importante levée de fonds du secteur WealthTech [sous segment de la Fintech dans la banque privée et gestion de fortune, ndlr] en Europe » se targue Raisin.

L'opération a été menée auprès d'investisseurs prestigieux, déjà actionnaires de la startup : Index Ventures, Paypal, Ribbit Capital et Thrive Ventures. Elle porte le montant total de l'argent levé en capital à 170 millions d'euros depuis sa création en 2012 par Tamaz Georgadze, Frank Freund et Michael Stephan.

Raisin opère en Allemagne, son principal marché, sous le nom de WeltSparen, « épargner dans le monde » : son concept est original, il consiste à proposer aux épargnants de placer leur argent dans les banques européennes offrant les meilleurs taux d'intérêt sur des comptes à vue flexibles ou des comptes à terme. La jeune entreprise n'a pas de licence bancaire, mais le statut d'intermédiaire en opération de banque. De leur côté, les établissements bancaires partenaires peuvent plus facilement attirer les dépôts de clients étrangers.

« Nous souhaitons éliminer les barrières inutiles qui empêchent d'accéder à des produits d'épargne performants et ainsi partager, avec le consommateur et les banques, les bénéfices de marchés ouverts. Notre but est donc d'offrir à l'épargnant et aux institutions financières les bénéfices d'un "Schengen" de la banque », expose Tamaz Georgadze, le dirigeant de la Fintech, dans un communiqué de presse.