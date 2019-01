Leetchi ferme la cagnotte de soutien à l'ex-boxeur "Gilets jaunes"

La polémique avait commencé à enfler en fin de journée ce lundi. Une cagnotte créée sur la plateforme de collecte de dons Leetchi en soutien à un ex-boxeur, Christophe Dettinger, accusé d'avoir roué de coups des gendarmes pendant des échauffourées en marge de la manifestation des "Gilets jaunes" samedi 5 janvier à Paris, avait rassemblé plusieurs dizaines de milliers d'euros. Sur les réseaux sociaux, l'initiative avait suscité de nombreux commentaires négatifs, certains internautes prenant à partie la Fintech française, filiale de Crédit Mutuel Arkéa, qui a d'abord défendu la légalité de la démarche et sa neutralité en tant que plateforme.

Des membres de la majorité et du gouvernement étaient montés au créneau, comme le secrétaire d'Etat au numérique, Mounir Mahjoubi, exprimant son « dégoût » pour cette cagnotte « indigne », puis Marlène Schiappa, la secrétaire d'État pour l'Egalité entre les femmes et les hommes, qui a demandé la suspension de ladite cagnotte, qualifiée de « honte ».

La Cagnotte du Boxeur. Apparemment, ça rapporte de frapper un policier. Quand l'attrait de l'argent vient s'ajouter à la haine et à la violence, je n'ai que du dégout.



Tout le monde doit être responsable : cette cagnotte est indigne. pic.twitter.com/rwoXV4AU7J — Mounir Mahjoubi (@mounir) 7 janvier 2019

A la mi-journée, Leetchi a décidé de clore cette cagnotte, « au vu du montant atteint à ce jour » (plus de 117.000 euros mardi matin auprès de plus de 8.000 donateurs), et publié un communiqué pour l'expliquer.

« Lundi 7 janvier, un proche de Christophe Dettinger, accusé d'avoir agressé des policiers en marge de la manifestation parisienne des gilets jaunes du samedi 5 janvier, a créé une cagnotte sur notre plateforme dans le but de soutenir Christophe Dettinger [qui s'est rendu à la police lundi matin, ndlr]. Leetchi s'engage à ce que les fonds collectés sur la cagnotte de soutien à Christophe Dettinger servent uniquement à financer les frais de justice conformément à nos CGU et à la législation en vigueur. En effet, nos CGU proscrivent toute incitation à la haine ou à la violence. Compte tenu des actes reprochés à Christophe Dettinger, aucune autre utilisation de la cagnotte ne saurait être acceptée », fait valoir l'entreprise.

« Ouverte à tous »

La cagnotte est close, aucune contribution n'est désormais acceptée.

« Le transfert des fonds ne sera ainsi effectué que sur présentation de justificatifs (devis et notes d'honoraires de l'avocat). L'argent sera reversé directement sur le compte dédié de l'avocat et ce sans aucun intermédiaire », a précisé Leetchi. « Le reste de l'argent collecté sera remboursé aux participants lorsque l'ensemble des démarches juridiques auront été financées. »

Fondé en 2009 par Céline Lazorthes, Leetchi compte désormais 95 salariés, 10 millions de clients dans 150 pays et réalise un volume d'affaires annuel de 1,1 milliard d'euros. Arkéa en a fait l'acquisition en 2015 pour un montant estimé à plus de 50 millions d'euros.