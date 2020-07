Les banques s'allient avec les Gafa pour accélérer dans le cloud

C'est un paradoxe. Alors que les géants de la tech sont souvent présentés comme une nouvelle menace pour les banques traditionnelles, les partenariats entre les établissements bancaires et les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) se multiplient dans le cloud. Dernier exemple en date : l'accord passé, sur plusieurs années, entre la banque sino-britannique HSBC et Amazon web services (AWS), la branche informatique de l'e-commerçant, rendu public le 15 juillet dernier.

"HSBC a choisi AWS comme fournisseur de cloud stratégique à long terme pour conduire sa transformation numérique et fournir des services bancaires nouveaux et personnalisés", a annoncé dans un communiqué l'entreprise de Jeff Bezos.

Développer de nouveaux services bancaires

Le cloud computing (ou informatique dans les nuages en bon français) permet de stocker des données ou des capacités de calculs dans des serveurs. Celles-ci deviennent alors accessibles à la demande et en temps réel grâce à une connexion Internet. Cette technologie, que nous, particuliers, utilisons quotidiennement sans même nous en rendre compte (en consultant notre messagerie en ligne, en jouant à des jeux vidéo en réseau ou en visionnant un film en streaming)...