Livret A  : chute record de la collecte depuis trois ans

Le mois d'octobre a de nouveau été marqué par un mouvement de décollecte massif sur le Livret A. Selon les chiffres publiés ce mercredi par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), les retraits ont dépassé les dépôts de 2,06 milliards d'euros en octobre pour le seul Livret A contre 0,41 milliard d'euros en septembre. Il s'agit de la plus mauvaise performance cumulée depuis trois ans.

« Il faut remonter au mois d'octobre 2015 pour avoir une décollecte aussi forte. [...] La tendance actuelle devrait se poursuivre jusqu'à la fin 2018 », a commenté Philippe Crevel, directeur du think thank dédié à l'épargne, la retraite et la prévoyance, le Cercle de l'Epargne, cité dans un communiqué.

Selon Philippe Crevel, « le paiement des impôts locaux et les dépenses de rentrées scolaires », auraient pesé sur le budget des ménages.

« Le rendement réel négatif du Livret A [retraité de l'inflation] a peut-être commencé à dissuader les épargnants d'y placer une partie de leurs disponibilités financières », a-t-il ajouté.

Pour rappel, le ministère de l'Economie et des Finance avait annoncé que le taux du Livret A ne remonterait qu'au 1er février 2020 de 0,75% à 1,25%. Une deuxième hausse interviendra le 1er août 2020, de 1,25% à 1,75% et une troisième le 1er février 2021, de 1,75% à 2%.

Effet saisonnier habituel

Même si les retraits ont été plus importants cette année, la décollecte en octobre, tout comme en septembre et en novembre, reste un phénomène classique durant ce mois, qui est soumis à un effet saisonnier négatif, correspondant, entre autres, à un certain nombre d'échéances fiscales.

« Le mois d'octobre est traditionnellement mauvais pour le Livret A. Sur dix ans, le Livret A a connu six décollectes. L'année dernière, en 2017, en octobre, elle avait été de 1,58 milliard d'euros », analyse Philippe Crevel.

Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS, ex-Codevi), qui est rémunéré au même taux que le Livret A, affiche une meilleure forme, même si les encours sont aussi en baisse. La collecte nette du LDDS a été négative à hauteur de 460 millions d'euros, contre une décollecte de 410 millions d'euros en septembre.

Le bilan annuel des deux livrets demeure toutefois satisfaisant. Sur les dix premiers mois de l'année, la collecte cumulée du Livret A et du LDDS s'élève à 10,2 milliards d'euros (contre 11,99 milliards à fin octobre 2017), dont 8,9 milliards pour le Livret A et 1,3 milliard pour le LDDS.