Livret A : plus de 10 milliards collectés en 2017, record depuis 4 ans

Les Français ne se sont pas détournés du Livret A, qui est resté l'an dernier leur produit d'épargne préféré : la Caisse des dépôts (CDC) a indiqué ce mardi que la collecte nette du Livret A avait atteint 10,24 milliards d'euros l'an dernier, à un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 2013, tout en restant loin des 28 milliards de 2012, voire des 17 milliards de 2011.

La collecte avait été tout juste positive en 2016 (de 1,75 milliard d'euros), après deux années en fort retrait (2014 et 2015). Les retraits ont cependant dépassé les dépôts sur le seul mois de décembre (-360 millions d'euros).

[Flux et encours annuels du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire depuis 2008. Crédits : Caisse des Dépôts]

Les épargnants s'habituent au taux historiquement bas de 0,75%

Ce rebond confirmé de la collecte semble montrer que les épargnants s'habituent au taux de rémunération historiquement bas du Livret A, maintenu à 0,75% en juillet dernier.

Si l'on ajoute le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), l'ex-Codevi, qui enregistre lui aussi son meilleur niveau depuis 2013, la collecte nette s'est élevée à 12,4 milliards d'euros.