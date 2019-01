Livret A et LDDS : encours au plus haut historique fin 2018

Le livret A reste le produit d'épargne préféré des Français, malgré son taux de rémunération historiquement bas. Selon les chiffres publiés ce mardi 22 janvier par la Caisse des Dépôts (CDC), qui en assure la gestion financière, ce placement, qui a fêté l'an dernier son bicentenaire, a enregistré une collecte nette de 10,08 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année 2018 (en déduisant les montants retirés des sommes déposées). Ce n'est pas un record (plus de 28 milliards avaient été collectés en 2012 après la hausse des plafonds décrétée sous François Hollande), mais c'est presque aussi bien qu'en 2017, après deux années de collecte négative (2014 et 2015) et une quasi stagnation (2016). En revanche, l'encours du Livret A atteint un niveau historique de 283,8 milliards d'euros.

Si l'on y ajoute les montants collectés par le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), soit quelque 2,62 milliards d'euros, et la capitalisation annuelle des intérêts, l'ensemble des placements dits d'épargne réglementée (leur taux est défini par l'État) représente des encours totaux de 391,4 milliards d'euros, en progression de 4% sur l'année précédente, là aussi un montant jamais atteint.

[Evolution de la collecte et des encours du Livret A et du LDDS depuis 2008. Crédits : Caisse des Dépôts. Cliquez sur le tableau pour l'agrandir plein écran]

Polémique sur la formule et le taux négatif

Pourtant, le taux de ces livrets est bloqué depuis août 2015 à 0,75%. Avec ce taux inférieur au niveau de l'inflation (+1,6% hors tabac en moyenne sur l'ensemble de l'année 2018), leur rendement réel reste négatif. Cependant, ces livrets restent attractifs car ils sont liquides, leurs gains sont garantis et défiscalisés.

Le gouvernement a décidé en 2017 de geler le taux jusqu'au 31 janvier 2020. La nouvelle formule de calcul du taux de rémunération du Livret A qui s'appliquera à compter de février 2020, présentée en avril dernier, sera assortie d'un taux plancher de 0,5%. Elle serait "préjudiciable pour le pouvoir d'achat des Français" selon l'association de consommateurs CLCV, qui réclame un retour "à l'ancienne formule de calcul du Livret A qui garantissait un rendement équivalent au taux d'inflation".

Selon le dernier rapport de l'Observatoire de l'épargne réglementée, à fin 2017, il y avait 55 millions de Livret A détenus par des personnes physiques pour un montant moyen de 4.574 euros par livret. Plus de quatre Français sur cinq détenaient toujours un Livret A en 2017 et les 10 % de livrets A les plus dotés représentent environ 50 % des encours.