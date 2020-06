PGE : déjà 85 milliards d'euros octroyés à près de 500.000 entreprises, dix fois plus qu'en Allemagne

Le constat est sans appel. Malgré les obstacles rencontrés par certaines entreprises au début de sa commercialisation, le Prêt garanti par l'Etat (PGE) a été massivement distribué et accordé par les réseaux bancaires. Depuis le 25 mars dernier, près de 500.000 entreprises en ont bénéficié pour un total de 85 milliards d'euros, a rapporté ce lundi 8 juin le directeur général de Bpifrance Nicolas Dufourcq.

"Je pense qu'on va être à 100 milliards d'euros de PGE. On est à 85 milliards ce matin" et "on va passer les 500.000 entreprises aujourd'hui", a déclaré Nicolas Dufourcq à l'antenne de BFM Business.