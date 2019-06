Qui prendra les manettes de la BCE à Super Mario ?

Deux Français, deux Finlandais et un Allemand. Ce pourrait être les ingrédients d'une plaisanterie à la sauce Erasmus. Il s'agit de la liste non officielle (et non exhaustive) des candidats pressentis à la succession de Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne (BCE). Derrière le choix crucial du ou de la futur (e) président (e) de la Commission européenne, qui fait déjà l'objet d'intenses tractations entre les chefs d'État et de gouvernement depuis les résultats des élections européennes de dimanche, cet autre poste à très hautes responsabilités devra en effet être pourvu dans la foulée. Qui aura la tâche délicate de prendre les manettes à « Super Mario », le « sauveur de l'euro » ? En juillet 2012, en pleine crise des dettes souveraines, il avait rassuré les investisseurs en trois mots, devenus formule magique, « whatever it takes », se disant prêt à faire « tout ce qu'il faudra » pour protéger la monnaie unique. La fin de la partie pour le « superbanquier » italien de 71 ans est prévue officiellement le 31 octobre 2019, date d'échéance de son mandat de huit ans non renouvelable.

Recherche expert dans le domaine monétaire ou bancaire

Bien que l'institution,...