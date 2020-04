Une plateforme en ligne pour distribuer massivement des prêts aux petites entreprises en régions

(Crédits : Charles Platiau)

Les entreprises de la région Auvergne-Rhône Alpes peuvent désormais souscrire à un prêt de trésorerie directement en ligne grâce à une plateforme développée par Bpifrance et la start-up Younited Credit. Ce dispositif digital doit être étendu à d'autres régions dans les semaines à venir. Il doit permettre de distribuer plus facilement des prêts de 30 à 40.000 euros en moyenne aux plus petites entreprises, notamment celles qui se sont vues refuser le Prêt garanti par l'Etat.