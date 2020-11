Comment bien recruter en période de Covid-19  ?

Puisque les entretiens à distance durent en général moins longtemps que leurs équivalents physiques, faites preuve de synthèse, conseille Pierre Cannet (à dr.), PDG du cabinet de recrutement Blue Search Conseil. (à g. Flore Ozanne) (Crédits : DR)

ENTREPRISE & COVID-19. La crise, et les consignes sanitaires qui lui sont associées, ont chamboulé les processus de recrutement qui s'opèrent désormais en partie à distance. Dans ce contexte, candidats comme recruteurs doivent faire preuve d'adaptation. Pierre Cannet, PDG de Blue Search Conseil, un cabinet de recrutement spécialisé dans les nouvelles technologies et Flore Ozanne, dirigeante du cabinet de recrutement Eclore, consultante et coach auprès de dirigeants et managers, donnent leurs conseils pour gérer au mieux cette situation inédite.