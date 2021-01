2021, l'année de tous les dangers pour le lanceur italien Vega (Avio)

2021, l'année de tous les dangers pour Avio. L'industriel italien aura-t-il appris des deux échecs très rapprochés de son lanceur Vega (VV15 en juillet 2019 et VV17 en novembre 2020) ? Son retour en vol doit être durable. C'est capital pour la confiance des clients (pays, organisations internationales, opérateurs et constructeurs de satellites) dans ce lanceur et, donc, dans Arianespace. Selon des sources concordantes, le retour en vol de Vega est prévu fin mars avec un lancement du satellite Pléiades Neo entièrement conçu, financé, fabriqué et opéré par Airbus. Il fera partie d'une...