Air Caraïbes : la grève du personnel se prolonge pour une « durée illimitée »

Le conflit social se durcit chez Air Caraïbes. L'appel à la grève des hôtesses et stewards d'Air Caraïbes, ainsi que du personnel au sol, est prolongé ce jeudi « pour une durée illimitée », avertit le syndicat majoritaire SNPNC-FO. « Air Caraïbes reste sourde face aux revendications des salariés qui vont entamer leur 15ème jour de grève », a précisé le syndicat dans un communiqué.

SNPNC-FO n'avait pas accepté les propositions de la direction à l'issue des habituelles négociations annuelles obligatoires (NAO), contrairement à l'autre syndicat, la CGT Martinique. Le syndicat majoritaire se plaint par ailleurs « de pratiques managériales inégalitaires dans le traitement des différentes catégories de personnel et ceci au profit des catégories les plus aisées ».

Mouvement social lancé le 11 août

Avant cela, le mouvement avait initialement commencé le 11 août pour une durée de 5 jours avant d'être prolongé à deux reprises, jusqu'à vendredi sans entraîner d'annulations de vols. En effet, la direction de l'entreprise a jusqu'ici eu recours à des affrètements qui permettent la location d'avions avec équipage, et au personnel qui ne suit pas la grève.

Les représentants syndicaux disent vouloir « trouver le plus rapidement une sortie à cette situation de crise », mais considèrent n'avoir « reçu aucune réponse satisfaisante à (ses) revendications concernant les conditions de travail et de rémunération ». De son côté, la direction réclame que les négociations se fassent « sur des bases réalistes » alors que les « demandes salariales vont bien au-delà des 7% déjà accordés en début d'année ».

Air Caraïbes utilise une flotte de six long-courriers A350 et trois A330 pour relier Paris à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Haïti, la République dominicaine, Les Bahamas (San Salvador) et le Mexique. Les lignes régionales antillaises desservies par trois ATR-72 de la compagnie ne sont pas touchées par le mouvement de grève.