Airbus écope d'une amende de 104 millions d'euros

Airbus a annoncé samedi dans un communiqué s'être vu infliger une amende de 104 millions d'euros dans le cadre d'une procédure arbitrale pour un litige remontant à 1992 et concernant la vente de missiles à Taïwan par le groupe Matra, acquis par la suite par l'avionneur. "Il s'agit d'un litige commercial et non d'accusations de corruption", a précisé à Reuters un porte-parole d'Airbus.

Vente de missiles

Au sujet du litige de Matra, Airbus a précisé avoir été condamné vendredi dans le cadre d'une procédure arbitrale à une amende de 104 millions d'euros "pour une plainte pour rupture de contrat concernant l'accord de vente de missiles" à Taïwan.

Matra Défense S.A.S, qui fait partie du groupe Airbus depuis 1998, "est en train d'étudier l'amende afin d'évaluer quels seront les prochaines décisions à prendre" dans ce litige, selon la même source. Contacté par l'AFP, un porte-parole d'Airbus n'était pas en mesure de donner plus de détails sur cette affaire.

Par ailleurs, dans celle de la vente d'avions de combat Eurofighter à l'Autriche en 2003, Airbus a dit avoir engagé des discussions avec le parquet de Munich dans la perspective de clore potentiellement une enquête sur le contexte de cette opération, sans préciser si le groupe cherchait un accord sur ce dossier.

"Quand l'enquête sera close, nous en dévoilerons les résultats", a affirmé Airbus. La justice bavaroise mène une enquête contre le groupe franco-allemand, qui est également la cible d'une autre enquête en Autriche autour de la vente de 18 avions de combat Eurofighter à Vienne.

Tom Enders visé par une enquête

Le parquet général de Munich avait révélé récemment disposer "de peu de preuves de corruption". En Autriche, le PDG Tom Enders, qui ne sollicitera pas un renouvellement de son mandat en 2019, figure parmi les personnes visées par l'enquête sur la vente des 18 Eurofighter en 2003.

A l'époque, il dirigeait la branche défense du groupe Airbus. Dans une autre affaire, le groupe européen a engagé des discussions avec le parquet de Munich dans l'espoir de clore une enquête ouverte en Allemagne autour de la vente d'avions de combat Eurofighter à l'Autriche, a-t-il indiqué dans un communiqué. Ces annonces ont été effectuées deux jours avant la publication des résultats commerciaux annuels d'Airbus pour 2017, prévus lundi matin.

(avec agences)