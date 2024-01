Airbus Helicopters a engrangé une nouvelle très belle commande fin 2023 (42 H145)

L'année a vraiment fini en fanfare pour Airbus Helicopters. Plusieurs grands contrats ont été signés dans les derniers jours de 2023, qui va être une belle année commerciale pour le constructeur de Marignane. Le PDG de la filiale du géant européen, Bruno Even, et son directeur commercial, Olivier Michalon, peuvent se frotter les mains. Outre les commandes déjà annoncées ou révélées (62 H145, 8 NH90), Airbus Helicopters a bien signé comme prévu un grand contrat avec le ministère de l'Intérieur français pour fournir 42 H145 à la Sécurité civile (36 appareils) et la gendarmerie (6).

Sécurité civile : vers une cible de 40 H145

Dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (Lopmi) et la loi de loi de finances pour 2023, le ministère de l'Intérieur a permis à la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) de commander 36 nouveaux hélicoptères H145 afin d'atteindre l'objectif cible de 40 appareils (ces 36 s'ajoutant aux 4 H145 acquis en 2021 et 2022). Cette commande permettra de remplacer les 33 hélicoptères EC145 exploité depuis 19 ans. Ce plan de renouvellement fait l'objet d'un financement clair, inscrit dans le budget. Les livraisons débuteront dès 2024 (trois appareils puis huit en 2025, puis 2026 ; six en 2027 et huit en 2028) et s'échelonneront jusqu'en 2029 (trois). Le ministère de l'Intérieur a procédé à une autorisation d'engagement à hauteur de 471 millions d'euros en 2023 pour d'offrir ces 36 appareils.

Pour la gendarmerie, ces appareils, qui sont plus chers (entre 1 et 2 millions en raison de la boule optronique notamment) que ceux de la Sécurité civile, permettront de garantir les missions de souveraineté en outre-mer, comme les interventions dans des environnements particulièrement exigeants de type haute montagne. Deux H145 pourraient être affectés en Guyane, un troisième à Mayotte ainsi qu'un quatrième à la Réunion. Au total, la gendarmerie a besoin de renouveler sa flotte d'AS350 et d'EC145, avec une cible de 26 appareils neufs du même type.

Report de l'acquisition de H225 de la Bundespolizei

La commande de renouvellement de 40 Super Puma de la Bundespolizei a été reportée en 2024 en raison d'un problème de budget en Allemagne. Pour Airbus Helicopters, qui propose le H225, cette commande est stratégique en raison de l'envergure de la commande, et donc de l'impact de ce contrat sur l'activité de la société, la Bundespolizei étant un client clé pour le constructeur européen. « Pour des raisons à la fois politiques, industrielles et opérationnelles, je suis convaincu que le H225 est la bonne réponse », avait souligné en novembre Bruno Even au salon aéronautique de Dubaï. Un marché que se disputent le S92 de Sikorsky et le H225 d'Airbus Helicopters.

En outre, le gouvernement fédéral souhaite acquérir trois nouveaux hélicoptères VIP (200 millions d'euros dans le budget 2024). Ces hélicoptères sont notamment utilisés pour transporter des membres du cabinet fédéral, principalement en Allemagne. Mais selon le député Ingo Gädechens (CDU), ce budget devrait servir à remplacer les Cougar (Airbus Helicopters) de la Bundeswehr.