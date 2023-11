Tigre Mark 2+ : Airbus Helicopters trouve un accord avec le ministère des Armées (4/5)

Moins acéré que prévu, le Tigre nouveau est arrivé... « Je considère que nous avons un accord avec les différents acteurs », indique le PDG d'Airbus Helicopters Bruno Even, rencontré lors du salon aéronautique de Dubaï (13-17 novembre). Le constructeur, la Direction générale de l'armement (DGA) et l'armée de Terre ont trouvé un accord pour la rénovation à mi-vie du Tigre dans le cadre de son nouveau standard Mark 2+. Cette nouvelle version, moins ambitieuse que la version initialement prévue (contrat évalué à près de 4 milliards d'euros en mars 2022), va privilégier la pérennisation de la flotte du Tigre (67 appareils) tout en réduisant les ambitions portant sur les améliorations capacitaires.

« Nous avons aujourd'hui un accord avec la DGA et l'armée de terre pour continuer à exécuter le contrat signé mais avec des efforts d'ajustement qui nous ont été demandés dans le cadre de la loi de programmation militaire. Des efforts sur lesquels il était de la responsabilité d'Airbus Helicopters de les faire, en particulier des ajustements de périmètre technique et de calendrier d'exécution », explique Bruno Even.

Pour réduire les coûts de développement, la DGA a favorisé les communalités, dans le domaine de l'avionique notamment, entre le Tigre, qui volera jusqu'en 2040-45, et le nouveau programme HIL (Hélicoptère interarmées léger) en cours de développement. En revanche, le missile air-sol tactique futur (MAST-F), ou Akeron LP, ne montera pas à bord du Tigre. Contacté par La Tribune, le missilier MBDA n'a pas souhaité faire de commentaires. En revanche, les hélicoptères qui succéderont au Tigre standard 2 auront la capacité de guider certains drones aériens ou d'opérer avec eux. Les ambitions de la rénovation à mi-vie de ce programme, de même que le calendrier de commandes et de livraisons doivent encore être précisés par le ministère des Armées.

Aucun crédit en 2024

Ce programme de rénovation à mi-vie a fait l'objet de nombreux débats comme l'a raconté en mai dernier au Sénat le chef d'état-major de l'armée de Terre, le général Pierre Schill : « Le programme Tigre est un programme pour lequel de nombreuses questions se sont posées : l'hélicoptère habité de combat existera-t-il encore en 2045/2050 ? Devons-nous mettre des crédits dans le Tigre standard 3 qui vivrait jusqu'en 2055/2060 ou faut-il consacrer ces crédits à un autre projet ? Toutes les nations occidentales, et probablement les Russes, se posent cette question ». Pour le moment, aucun crédit n'a été prévu dans le projet de budget 2024 pour la rénovation à mi-vie du Tigre, a constaté dans son rapport sur le budget des armées le député Christophe Plassard (Horizon).

Lancée en 2021, cette opération devait être réalisée à trois pays en coopération (France, Allemagne et Espagne) mais elle a été remise en cause par Berlin, qui n'a pas confirmé sa participation à ce programme auquel elle a pourtant contribué à lancer à la fin des années 80. Mais Airbus Helicopters ne désespère toujours pas de convaincre l'Allemagne de monter à bord du Tigre Mark 2+ : « Je reste convaincu que le besoin d'un hélicoptère de combat engagé dans des combats de haute intensité est susceptible de se reposer en Allemagne. Le Tigre offre dans ce contexte une capacité unique. On verra », estime Bruno Even.