Airbus Helicopters n'a pas décroché en 2020

En 2020, Airbus Helicopters a limité la casse. Et plutôt bien dans un marché déjà déprimé avant la pandémie Covid-19. Le constructeur de Marignane a enregistré 289 commandes brutes (commandes nettes: 268) "dans un marché difficile et fortement impacté par les conséquences économiques de la pandémie Covid-19", a-t-il annoncé mardi dans un communiqué. En 2019 et 2018, il avait respectivement obtenu 310 et 381 commandes. Selon l'hélicoptériste franco-allemand, il renforce sa position sur le marché civil et parapublic (48%). En outre, Airbus Helicopters a livré l'an dernier 300 appareils (contre 332 en 2019 et 356 en...