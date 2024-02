Airbus : l'Arabie saoudite commande quatre avions MRTT, l'Allemagne ne s'y oppose plus

Plus de 15 ans après les deux premières commandes de l'Arabie Saoudite en 2007 (3 appareils) puis en 2010 (3), Ryad a commandé la semaine dernière lors du salon World Defense Show à Ryad quatre A330 MRTT (multi-rôle transport /ravitaillement en vol) supplémentaires à Airbus pour le compte de la Royal Saudi Air Force (RSAF), selon nos informations. La signature de ce contrat montre clairement que l'Allemagne ne s'est pas opposée à l'exportation vers Ryad de l'A330 MRTT, dont 15% environ est produit par les industriels allemands. Berlin avait gelé les ventes d'armes à Ryad depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi fin 2018.

Depuis très longtemps, l'Arabie Saoudite souhaitait compléter sa flotte d'avions-ravitailleurs mais Berlin bloquait l'exportation de cet appareil vers Ryad, tout comme d'autres programmes réalisés dans le cadre de coopérations européennes comme l'avion de combat Typhoon produit par le consortium Eurofighter (BAE Systems, Airbus, Leonardo). Début janvier, le gouvernement allemand a annoncé qu'il avait approuvé une vente de missiles à l'Arabie saoudite, levant un embargo de longue date sur les exportations d'armes à Ryad. Le porte-parole du chancelier Olaf Scholz a confirmé le feu vert donné fin 2023 à une livraison de missiles Iris-T.

80 MRTT commandés

Ces quatre appareils se rajoutent aux 76 avions déjà vendus au total (59 livrés selon le site d'Airbus). L'A330 MRTT a été commandé par l'Australie (en tant que client de lancement), la France, l'OTAN, l'Arabie saoudite, Singapour, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, l'Espagne et le Canada. En juillet dernier, le gouvernement canadien a passé commande pour la livraison de quatre nouveaux A330 MRTT et pour la conversion de cinq A330-200 d'occasion.

L'A330 MRTT est un avion polyvalent qui est dérivé de l'avion de ligne A330, produit par Airbus à Toulouse. L'étendue de ses capacités lui permet de remplacer plusieurs flottes d'avions d'anciennes générations : les Boeing C135-FR et KC 135-RG pour le ravitaillement en vol, et les A310 et A340 pour le transport stratégique de personnels et de fret. En octobre dernier, La direction générale de l'armement (DGA) a notifié à Airbus Defence & Space les premiers travaux du standard 2 des A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) Phénix.