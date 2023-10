MRTT France : Airbus Defence empoche un contrat de 1,2 milliard d'euros

Après avoir reçu son douzième A330 MRTT en septembre, l'armée de l'air poursuit la montée en puissance de cette flotte stratégique pour la France. La direction générale de l'armement (DGA) a notifié le 6 octobre dernier à Airbus Defence & Space les premiers travaux du standard 2 des A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) Phénix ainsi qu'un marché de soutien sur une période de dix ans (+ deux ans en option), a indiqué vendredi le ministère des Armées. Selon nos informations, le montant des deux contrats conjoints s'élève à 1,2 milliard d'euros.

Dans le projet de loi de finances 2024, le ministère des Armées va investir 264,2 millions d'euros pour le MRTT (nouveau standard 2) et ses infrastructures d'accueil (16,5 millions). Sur la période 2023-2026, il financera ce grand programme à hauteur de 1,71 milliard d'euros, dont 910,5 millions en 2023. L'A330 MRTT est un avion polyvalent qui est dérivé de l'avion de ligne A330, produit par Airbus à Toulouse. L'étendue de ses capacités lui permet de remplacer plusieurs flottes d'avions d'anciennes générations : les Boeing C135-FR et KC 135-RG pour le ravitaillement en vol, et les A310 et A340 pour le transport stratégique de personnels et de fret.

Connectivité et autoprotection

Avec ce nouveau prochain standard du MRTT, la France est pionnière dans le domaine de la connectivité, qui est l'un des axes majeurs de l'amélioration des capacités du Phénix. Le standard 2 du MRTT développe ainsi une des premières briques du cloud de combat qui pourrait augurer de ce que sera le SCAF (Système de combat aérien du futur), avec des avions qui communiquent les uns aux autres. Il sera un véritable nœud de communication entre les moyens C2 (commandement et contrôle) et l'ensemble de la bulle aéronautique qui l'entoure. Résultat, « l'A330 MRTT Phénix occupera une place centrale dans le dispositif de connectivité aéronautique », a expliqué le ministère.

« Ce nouveau standard, qui doit faire l'objet de développements incrémentaux, renforce la capacité des A330 MRTT à évoluer dans des environnements contestés tout en leur fournissant des capacités de communication accrues avec les autres aéronefs et les centres de commandement », a précisé le ministère. Et très concrètement, le premier incrément du standard 2 dotera cette flotte d'une antenne de communication satellitaire Melissa, permettant d'accéder à la constellation militaire Syracuse IV. La flotte A330 MRTT disposera ainsi d'une capacité de « communication haut débit, souveraine et sécurisée, associée à des moyens accrus de transmission dans le cadre de la mise en œuvre de la composante aérienne de dissuasion ».

Le premier incrément du standard 2 comportera également l'intégration d'une capacité d'autoprotection. Le MRTT a besoin d'autoprotection pour évoluer dans des environnements de plus en plus contestés.

Une cible de 15 MRTT

A l'issue du développement des nouvelles capacités du MRTT, l'armée de l'air lancera un rétrofit de l'ensemble de la flotte en service, qui sera réalisé à l'occasion des activités de maintenance des appareils, au travers du marché de soutien à 10 ans. La flotte A330 MRTT Phénix, qui est actuellement composée de douze avions, atteindra quinze appareils avant 2030, conformément à la Loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030. Ces trois appareils sont attendus à partir de 2025. Cette première série de 12 livraisons a été réalisée par Airbus en moins de cinq ans, depuis le premier livré en octobre 2018 jusqu'au douzième en septembre.

A la flotte actuelle des 12 MRTT s'ajouteront trois autres appareils, dont la commande avait été annoncée en juin 2020 dans le cadre du plan de soutien à l'aéronautique. Mais les conversions en MRTT, qui sont réalisées en Espagne, n'avaient pas été encore notifiées. Cela a été réalisé en deux vagues, dont les deux derniers exemplaires cette année. Le premier des trois sera le prototype du standard 2. Au final, toute la flotte française sera convertie dans cette nouvelle définition.