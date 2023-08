Après les Rafale, l'Indonésie s'engage dans l'achat de F-15 américains

L'Indonésie poursuit la modernisation et le renforcement de ses forces aériennes. Après avoir lancé l'acquisition de 42 Rafale l'an dernier, le pays vient de s'engager sur une commande de 24 avions de combat américains F-15IDN. Un protocole d'accord (MoU) a été signé lundi 21 août entre l'administration indonésienne et le constructeur Boeing, à l'occasion d'une visite du ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto. Avant d'être finalisée, cette commande doit recevoir l'approbation de Washington. L'Indonésie va ainsi devenir le 8e pays à opérer des F-15.

Présent lors de la signature, Prabowo Subianto s'est réjoui de « fournir à l'Indonésie la capacité critique de l'avion de combat F-15EX », ajoutant que « cet avion de combat ultra-moderne protégera et sécurisera notre nation grâce à ses capacités avancées ». La version retenue, baptisée F-15IDN pour l'Indonésie, est basée sur le F-15EX présenté par Boeing comme « la version la plus avancée du F-15 jamais construite, avec des commandes de vol électriques numériques, un nouveau système de guerre électronique, un cockpit numérique entièrement en verre, et les derniers systèmes de mission et capacités logicielles ».

Un projet multipolaire

Les forces aériennes indonésiennes envisageaient l'acquisition de F-15 depuis plusieurs années. Les discussions se sont accélérées avec la visite de Lloyd Austin, secrétaire à la Défense des États-Unis, à Jakarta l'année dernière, rapporte Reuters. La presse indonésienne parlait alors d'un contrat avoisinant les 14 milliards de dollars, mais aucun montant officiel n'a été communiqué.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre d'un grand plan de modernisation qui a vu l'Indonésie passer un contrat avec Dassault Aviation l'an dernier pour une commande pouvant aller jusqu'à 42 Rafale. Depuis, celle-ci entre en vigueur par tranche : six en septembre dernier et 18 de plus il y a quelques jours. Une dernière tranche de 18 exemplaires est ainsi attendue. Les livraisons de six premiers Rafale doivent intervenir à partir de la fin 2026, selon la presse indonésienne.

Jakarta cherche ainsi à diversifier ses alliances et ses fournisseurs d'équipement militaire face à une hausse des tensions en Asie Pacifique entre la Chine et les Etats-Unis. D'autant que, jusqu'ici, l'Indonésie exploitait une flotte vieillissante d'une quarantaine de F-16 américains et de Sukhoi Su-27 et Su-30 russes.